Jennifer Aniston knuser myten: hennes virkelige hårfarge vil overraske deg

Jennifer Aniston, et symbol på den «perfekte» blondinen fra California siden den populære amerikanske sitcomen «Friends», har nettopp kommet med en uventet håravsløring: hun er naturlig brunette. Den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og produsenten knuser en flere tiår gammel myte.

«Det er bare falskt!»: Den ufiltrerte avsløringen

I en reklamevideo for merket hennes, Lolavie, spør en fan henne: «Kunne du gå tilbake til å være brunette?» Uten å nøle svarer Jennifer Aniston med et smil: «Men JEG ER en brunette!» Hun viser frem sitt ikoniske lange blonde hår og legger til: «Alt er falskt.» Venninnen hennes, Courteney Cox, som er sammen med henne, bekrefter humoristisk dette ved å vise frem et gammelt bilde av Jennifer med mørkt hår: «Slik ser hun egentlig ut!»

Før Rachel, den naturlige brunetten

Før hun spilte Rachel Green i «Friends» og populariserte «The Rachel»-frisyren som et globalt fenomen, hadde Jennifer Aniston en varm, lysende brunette, langt fra hennes nåværende utseende. I over 25 år har hennes signaturblonde faktisk vært en salongfarge. Skuespillerinnen omfavner denne transformasjonen fullt ut: «Mange ikoniske blondiner, som Shakira eller Brigitte Bardot, er ikke naturlig blonde. Det er en del av imagespillet.»

En farge hun allerede har våget å bruke.

Dette er ikke første gang Jennifer Aniston har dukket opp på skjermen med brunt hår. I «Horrible Bosses» (2011) kjempet hun for å beholde fargen, som ble ansett som for fjernt fra hennes polerte image. «Vi var redde for at det ikke ville se ut som meg», sa hun den gangen. Ironisk nok var det hennes naturlige hårfarge.

Mot en tilbakevending til brunt?

Da Jennifer Aniston ble spurt om en mulig tilbakevending til sin opprinnelige hårfarge, svarte hun åpenhjertig: «Jeg kunne gått tilbake til å være brunette, ja.» Denne uttalelsen satte raskt fyr på fans av sosiale medier og skjønnhet.

Denne avsløringen om hennes naturlige hår utfordrer det nøye kultiverte offentlige bildet av kjendiser. Jennifer Aniston, lenge oppfattet som arketypen på Hollywood-blondinen, minner oss om at ingen ikoner er statiske – og at bak hvert bilde ligger en virkelighet som noen ganger er ganske annerledes.