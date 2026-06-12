Som 67-åring overrasker sangeren Madonna med sine «dristige» klesvalg

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Madonna fortsetter å avvise enhver idé om stilistisk pensjonering. Popdronningen har nettopp gjort nok en spektakulær opptreden, denne gangen på en overraskelseskonsert i hjertet av Times Square i New York. Og antrekket hennes gikk raskt viralt på sosiale medier.

En overraskelseskonsert i hjertet av Times Square

Overraskelsesmomentet var komplett. Uten noen forvarsel dukket Madonna opp på en improvisert scene midt på et av verdens mest ikoniske torg, og leverte en minikonsert til en mengde forbløffede forbipasserende. Denne urbane iscenesettelsen gjenspeiler hennes rykte perfekt: en kunstner som i over førti år har vært i stand til å forvandle hver opptreden til en kulturell begivenhet.

For anledningen var den logistiske organiseringen av showet til og med tenkt som en ekte popup-forestilling – et format som er spesielt populært blant den nye generasjonen artister, men som Madonna faktisk har praktisert siden sine første konserter i New York på 1980-tallet.

En silhuett som sterkt refererer til hele karrieren hans

Uten bukser dukket Madonna opp i et antrekk bestående av babyrosa undertøy, dekket av et tofarget korsett som tydelig markerte midjen hennes. Denne tilnærmingen refererte direkte til hennes signaturestetikk fra 1990-tallet – «Blond Ambition Tour», en tid da hun viste frem silhuetter på scenen som blandet korsetter, bysteforstørrelse og kodene for intimantrekk, som nå brukes utenfor hjemmet.

For å fullføre antrekket forankrer svarte nettingstrømper og et par knehøye sølvstøvler silhuetten i en futuristisk estetikk. Med hver bevegelse fanger støvlenes blanke finish lyset fra New Yorks neonskilt, noe som skaper en nesten filmatisk visuell effekt.

Tilbehør som strukturerer utseendet

Når det gjaldt smykker, valgte Madonna overflod. Flere lag med halskjeder, ringer og armbånd, i materialer som kombinerte sølv og tykke kjeder, ga antrekket hennes et rock 'n' roll-preg. Og i ansiktet hennes ga et par blåtonede briller det siste grafiske preget og sløret bevisst sangerens blikk – som for å holde henne, til tross for den offentlige eksponeringen, delvis skjult. En perfekt mestret visuell ligning, der hvert element forsterker det andre. Ingenting var overlatt til tilfeldighetene – akkurat som i sangerens store sceneopptredener gjennom hele karrieren.

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En ny æra med selvsikker mote og musikk

Denne urbane iscenesettelsen kommer på et avgjørende tidspunkt i karrieren hennes. Madonna forbereder sitt musikalske comeback med et nytt album, som er forventet i år (2026) – hennes første med Warner Records på nesten tjue år. Produsent Stuart Price, som også jobbet med hennes hit «Confessions on a Dance Floor» fra 2005, står ved roret. Dette samarbeidet signaliserer en fornyet energi i dance-pop-repertoaret som har vært hennes varemerke de siste 25 årene.

Madonna beviser dermed at alder ikke har noe med dristighet å gjøre – hvis noen fortsatt tvilte på det. Og at mote, når den bæres som en ekte kunstform, aldri mister sin evne til å fascinere. En demonstrasjon som garantert vil fortsette å inspirere lenge etter denne sesongen.