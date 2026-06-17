Opptredenen til disse to kvinnelige fansen under VM har ført til en rekke kommentarer.

Anaëlle G.
@andie_ella / Instagram

De scoret ikke et mål, men de skapte likevel furore. To franske innholdsskapere, Andie Ella (@andie_ella) og Maya Borsali (@mayadorable), observert på tribunen under FIFA World Cup 2026™, utløste en strøm av kommentarer på sosiale medier.

To kvinnelige supportere av det franske landslaget skilte seg ut.

Etter å ha kommet for å heie på det franske landslaget på et amerikansk stadion, delte de to unge kvinnene flere bilder fra dagen sin. Kledd i det franske lagets blå drakt og stolt viftende med et trefarget flagg, viste Andie Ella (@andie_ella) og Maya Borsali (@mayadorable) smittende entusiasme. Mellom smilende selfier og lekne poseringer vakte innlegget deres raskt oppmerksomhet, langt utenfor deres vanlige følgerkrets.

Hypen var så intens delvis fordi Andie Ella er en fransk innholdsskaper med hundretusenvis av følgere. Hennes tilstedeværelse under VM, sammen med innholdsskaperkollega Maya Borsali (@mayadorable), forsterket bare rekkevidden til innlegget hennes.

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Et innlegg delt av Andie Ella (@andie_ella)

En flom av beundrende kommentarer

Reaksjonene under bildene mangedoblet seg raskt. «Det er fantastisk å være så vakker», «De ferskeste fansen» : Internettbrukere overøste henne med ros og applauderte både utseendet og energien hennes. En demonstrasjon av hvordan en enkel opptreden på tribunen kan bli et sant viralt fenomen i sosiale mediers tidsalder.

Et fenomen spesifikt for konkurranse

Denne sekvensen illustrerer en nå veletablert trend: under store konkurranser er oppmerksomheten ikke lenger begrenset til banen. Kjendiser, influencere og anonyme fans blir, i løpet av et bilde, til figurer som følges og kommenteres. VM, sett av milliarder av seere, gir en ideell plattform for disse øyeblikkene.

På bare noen få bilder beviste Andie Ella (@andie_ella) og Maya Borsali (@mayadorable) at atmosfæren på tribunen også er en del av skuespillet. Med sin glødende støtte til Les Bleus og sitt gode humør gjorde de to fansen et varig inntrykk – og bekreftet at lidenskapen noen ganger er like mye på tribunen som på banen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
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