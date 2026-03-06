Jamie Lee Curtis, 67 år gammel, vekker oppsikt i en elegant svart kjole

Anaëlle G.
Jamie Lee Curtis beviste nok en gang sin mestring på den røde løperen, og valgte en enkel, men flatterende svart kjole. Til New York-premieren av serien «Scarpetta» dukket den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren opp i et trendy og selvsikkert antrekk som umiddelbart trollbandt kameraene.

En svart kjole som er like enkel som den er flatterende

For kvelden hadde Jamie Lee Curtis på seg en tettsittende svart kjole med et tettsittende snitt som fremhevet hennes holdning og selvtillit. Rynking ved hoftene fremhevet silhuetten hennes, mens det lange skjørtet i havfruestil, forlenget med et diskret slep, ga et snev av klassisk sofistikasjon. Med sine lange ermer traff kjolen den perfekte balansen mellom Hollywood-glamour og tidløs eleganse.

Tilbehør valgt for å fremheve hennes karisma

Jamie Lee Curtis manglet aldri selvtillit og pyntet antrekket sitt med et slående halskjede, øredobber, solbriller og et lite svart skuldertrekk drapert over skuldrene. På Instagram kalte hun seg selv humoristisk «head bitch in charge» før hun dro til premieren, en nikk til hennes frittalende natur og hennes kompromissløse omfavnelse av alder og stil. På den røde løperen, arm i arm med sin motspiller, den australsk-amerikanske skuespillerinnen Nicole Kidman, utstrålte hun et kameratskap og en tilstedeværelse som kan konkurrere med den yngre generasjonen.

En stjerne som omdefinerer eleganse som 67-åring

I «Scarpetta», som strømmes på Amazon Prime Video, spiller Nicole Kidman rettsmedisiner Kay Scarpetta, mens Jamie Lee Curtis spiller søsteren hennes, Dorothy Farinelli. Den kvelden, på premieren av serien i New York, var det Jamie som minnet alle på at modenhet kan være synonymt med dristighet. Som 67-åring beviser hun at svart, langt fra å være kjedelig, blir et stiluttrykk når det komplementerer figuren perfekt.

Med denne skulpturelle, svarte kjolen og sin selvsikre holdning utfordrer Jamie Lee Curtis nok en gang aldersrelaterte stereotypier på den røde løperen. Ved å kombinere humor, selvsikkerhet og diskret eleganse, beviser skuespillerinnen at man som 67-åring fortsatt kan få til et av sesongens mest slående antrekk i en svart bodycon-antrekk.

Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
