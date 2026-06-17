Denne gravide modellen stråler på tribunen under VM.

En vordende mor gjorde en overraskende opptreden på tribunen under FIFA World Cup 2026™ (11. juni til 19. juli). Den ungarske modellen og skuespillerinnen Barbara Palvin, gravid med sitt første barn, delte en serie bilder på Instagram tatt under en kamp i USA. Tydelig overlykkelig viste hun stolt frem babymagen sin i et elegant og strålende svart antrekk.

Et svart utseende som fremhever babymagen hennes på en vakker måte

Til denne utflukten valgte Barbara Palvin et helsvart antrekk. Hun hadde på seg en langermet topp med rysjer og en utskjæring foran som avslørte babymagen, kombinert med et langt, flagrende skjørt. Store solbriller med tonede glass og en bevisst rotete knute fullførte dette avslappede, sommerlige antrekket. Barbara Palvin valgte i stedet å fremheve graviditeten, og feire øyeblikket med naturlig letthet.

En strålende vordende mor

Utover antrekket hennes var det Barbara Palvins energi som virkelig trollbandt alle. På bildene ser man henne smilende, med armene hevet, og tydelig nyte øyeblikket. En smittende glede som perfekt illustrerer den berømte «graviditetsgløden», den utstrålingen som ofte tilskrives vordende mødre. Ved å dele disse bildene ga Barbara Palvin følgerne sine et spontant og lysende glimt inn i graviditeten hennes.

Sammen med ektemannen Dylan Sprouse

Denne opptredenen kommer bare uker etter den mye omtalte kunngjøringen om graviditeten hennes. Det var på filmfestivalen i Cannes i 2026 at Barbara Palvin og ektemannen, den italiensk-amerikanske skuespilleren Dylan Sprouse, avslørte at de ventet sitt første barn, som skulle fødes på slutten av sommeren. Paret, som har vært gift siden 2023, var til stede på konkurransekampen sammen og delte dette festlige øyeblikket side om side. Et lykkelig mellomspill, bare uker før babyens ankomst.

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En toppmodell

Barbara Palvin, som ble oppdaget i svært ung alder, har etablert seg som en av sin generasjons mest fremtredende modeller. Hun er en gjenganger på catwalken og i internasjonale kampanjer, og nå går hun inn i et nytt kapittel i livet sitt, der hun balanserer karriere og morsrollen. Det er en fase hun ser ut til å oppleve med ro og lykke, noe som fremgår av hennes opptreden i en av kampene i FIFA World Cup™ i 2026.

Med sitt helsvarte antrekk og strålende smil leverte Barbara Palvin en av de mest hjertevarmende opptredenene i FIFA World Cup 2026. Stolt viste den vordende moren frem babymagen sin og beviste at eleganse og graviditet går hånd i hånd. Et søtt øyeblikk som gledet fansen hennes.