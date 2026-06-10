Bella Hadid gjenoppliver slipkjolen med en ny hårfarge

Julia P.
@bellahadid / Instagram

Den amerikanske modellen Bella Hadid fortsetter å omdefinere slipkjolen. Hun la ut en serie bilder på Instagram i en sateng-minikjole – som hun kombinerte med en ny hårfarge. Opptredenen skapte furore blant hennes millioner av følgere.

En kort, flagrende nattkjole i sateng

På bildene poserer Bella Hadid med sin nå signaturselvtillit. Hun har på seg en ermeløs, silkemyk satengminikjole som går godt over kneet. En ekte «slipkjole» – et plagg arvet fra 1990-tallet som gjør et sterkt comeback denne sesongen på catwalken og i fritidsgarderobene til internasjonale supermodeller. Snittet er perfekt skreddersydd, typisk for stilen hennes. Satengens flytende fall, perfekt tilpasset figuren hennes, fremhever plaggets nesten eteriske kvalitet.

Det er utvilsomt blonden som gjør kjolen uforglemmelig. Delikat brodert rundt halsen gir det plagget et romantisk preg. Når det gjelder tilbehør, valgte Bella Hadid en minimalistisk tilnærming: ingen smykker iøynefallende stil, ingen tung sminke, bare en strålende hudtone og et naturlig utseende. Et valg som perfekt legemliggjør «ingen sminke»-estetikken.

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En ny hårfarge som fullfører utseendet

Det var nettopp i skjønnhetsavdelingen at Bella Hadid ventet seg sin største overraskelse. På bildene viser hun frem en ny hårfarge – en nyanse som avviker fra hennes vanlige fargetone og komplementerer hennes slanke figur perfekt. Bella Hadid, som allerede har gjennomgått en rekke hårforvandlinger de siste månedene (fra sjokoladebrunt til honningblondt, deretter platina, deretter naturlig karamell), bekrefter dermed sitt rykte som hårkameleonen i bransjen.

Med denne mini-slipkjolen i en ny fargetone gjør Bella Hadid et slående, men diskret utseende. Og hun bekrefter at hun er en av de mest fulgte – og mest kopierte – figurene i moteverdenen.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
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