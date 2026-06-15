«Hun stråler»: Sangerinnen Jennie overrasker med en rockeinspirert scenetilstedeværelse

Léa Michel
@jennierubyjane / Instagram

«Hun stråler.» Det var den typen kommentar som oversvømmet scenen etter Jennies bemerkelsesverdige opptreden på Governors Ball 2026. Den sørkoreanske sangeren, medlem av K-pop-jentegruppen Blackpink, satte scenen i fyr og flamme på denne New York-festivalen med smittende energi og et utpreget rockeinspirert sceneutseende. Det var en virkelig minneverdig opptreden, både musikalsk og stilmessig.

En rockestjernesilhuett på scenen

Til denne opptredenen valgte Jennie et dristig antrekk. Hun hadde på seg en strukturert crop top med vertikale røde striper og lav utringning, som hun kombinerte med et kort blått miniskjørt. En avslappet detalj: en skjorte knyttet rundt livet, noe som ga antrekket et street-preg. Lange, svarte støvletter fullførte antrekket og ga henne et sceneklart utseende. En energisk og rockeinspirert silhuett som perfekt gjenspeilte opptredenen hennes.

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En forestilling som etterlater et varig inntrykk.

Utover stilen var Jennies opptreden også historisk. Hun ble den første soloartisten fra K-pop som headlinet Governors Ball, en av de største festivalene i USA. I omtrent en time fremførte hun sytten sanger på hovedscenen, og mikset spor fra albumet «Ruby», samarbeid og til og med flere uutgitte sanger, presentert live for første gang. Den polerte iscenesettelsen, danserne og røykeffektene bidro til å gjøre dette til et av festivalens høydepunkter.

Et mote- og musikkikon

Denne opptredenen bekrefter Jennies status som en av de mest innflytelsesrike artistene i sin generasjon. Hun er en nøkkelfigur i Blackpink, og nyter nå en blomstrende solokarriere, men er også en sann trendsetter, og får jevnlig ros for sine klesvalg. Både på og utenfor scenen dyrker hun et sterkt image, noe som har gitt henne en strøm av komplimenter fra fansen hennes, hvorav mange fremhever hennes utstråling og magnetiske tilstedeværelse.

Med sin polerte rockescenetilstedeværelse og en opptreden som har gått inn i festivalhistorien, har Jennie nok en gang bevist at hun er mye mer enn en sanger: en komplett artist, komfortabel i enhver setting. «Hun stråler», oppsummerer fansen hennes – en kompliment som perfekt fanger energien hun utstrålte den New York-kvelden. Og dette er bare begynnelsen: Jennie fortsetter festivalturnéen sin i sommer.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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