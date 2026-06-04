Shakira gjør et slående inntrykk i en skulpturell oransje kjole

Léa Michel
@shakira / Instagram

Den colombianske sangeren og låtskriveren Shakira valgte et dristig fargevalg for å gjøre et inntrykk. Hun dukket opp i en slående, skulpturell oransje kjole på lanseringen av «No Drama», den nye flokefrisyren fra hårpleiemerket hennes Isima. Et motevalg som passet perfekt til arrangementets sommerlige energi.

En skulpturell oransje kjole

Til denne feiringen valgte Shakira en kort, livlig oransje kjole med en tettsittende silhuett. Kjolen kjennetegnes av sine strukturerte, korsettinspirerte sømmer, som skaper en ren, grafisk linje, samt en dyp utringning. En diskret utskjæring gir et snev av ekstra dimensjon. Resultatet: en silhuett som er både moderne og arkitektonisk, tro mot Shakiras forkjærlighet for statement-plagg.

Tilbehør som spiller på kontraster

Når det gjelder tilbehør, fortsatte hun med det monokrome temaet, med store oransje solbriller som passet perfekt til antrekket hennes. Hun brøt imidlertid denne harmonien med et par hvite cowboystøvler, noe som skapte en tydelig trendy kontrast. De lange bølgene og den myke sminken hennes fullførte dette solkyssede antrekket.

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En kunstner på toppen

Dette moteeventyret kommer på et tidspunkt hvor Shakira nyter stor suksess. Hun turnerer for tiden verden rundt med turneen sin «Las Mujeres Ya No Lloran», som har blitt den mest innbringende latinamerikanske turneen i historien. «Waka Waka»-sangerinnen sjonglerer flere roller med like stor suksess mellom musikk, mote og entreprenørskap.

Med sitt strukturerte snitt, livlige fargepalett og kontrasterende tilbehør viste Shakira nok en gang frem sin upåklagelige stilsans, samtidig som hun fremhevet hudpleiemerket sitt. Denne demonstrasjonen av sommerenergi gikk absolutt ikke ubemerket hen.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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