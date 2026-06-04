Etter at en video av dansingen hennes dukket opp, fordømte skuespillerinnen Ester Expósito kvinnefiendtlige dommer.

Etter å ha blitt utsatt for en bølge av kritikk etter en konsert, valgte den spanske skuespillerinnen Ester Expósito å reagere. I stedet for å rettferdiggjøre seg selv, snudde hun på rollefigurene og fordømte sexisme på nett og giftigheten til enkelte internettbrukere. Hennes klare uttalelse fikk betydelig støtte.

En video som gikk viralt

Det hele startet med Bad Bunnys storkonsert på Madrids Metropolitano Stadium. Ester Expósito satt i «La Casita», et ultra-eksklusivt VIP-område som den puertoricanske sangeren setter opp for konsertene sine. En kort video, som viste henne danse noen få steg i løpet av kvelden, gikk raskt viralt. Mens mange internettbrukere roste øyeblikket, la andre ut en rekke upassende kommentarer, som rettet seg mot både hennes tilstedeværelse på dette svært ettertraktede stedet og hennes «holdning». En enkel kveld med venner utviklet seg dermed til en digital kontrovers.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av BAD BUNNY EL CLúB (@badbunnyelclub)

Skuespillerinnens avklaring

Det var under en offentlig opptreden på Ibiza nylig at Ester Expósito snakket med spansk presse . Da hun ble spurt om atmosfæren på konserten, svarte hun først enkelt og forklarte at hun hadde hatt det kjempefint, og at når man blir invitert, så går man. Det var angående kritikken hun fikk at hun var mest bestemt. «Jeg tror ikke problemet er en to-sekunders dans», erklærte hun.

En beskjed mot kvinnehat på nett

For skuespillerinnen ligger det virkelige problemet et annet sted. «Problemet ligger i blikket og dømmekraften til et svært kvinnefiendtlig segment av samfunnet», fortsatte hun, og pekte også fingeren mot de som bruker sosiale medier «til å gjøre skade». Ifølge henne er det nettopp dette punktet vi bør fokusere på når vi står overfor denne typen situasjoner.

Denne holdningen går utover hennes personlige situasjon og gjenspeiler de mange kommentarene kvinner får når de snakker ut offentlig. Ester Expósito har også åpent erkjent at hun er påvirket av denne bølgen av kritikk.

Ester Expósito – kjent for sin rolle i serien «Elite» og nylig sett på filmfestivalen i Cannes i 2026 – har dermed bekreftet at hun ikke har til hensikt å la noen diktere hennes oppførsel. Ved å fokusere debatten på nettbasert sexisme og toksisitet i stedet for en «to-sekunders dans», har hun forvandlet en kontrovers til et bredere budskap. En kraftig påminnelse om fallgruvene ved nettbasert fordømmelse og hva som virkelig fortjener å bli stilt spørsmål ved.