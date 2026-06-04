«Alltid karismatisk»: Madison Beer gjør furore i hvit korsettkjole

Den amerikanske sangeren, modellen og skuespillerinnen Madison Beer opplever en stor milepæl i karrieren sin. Hun har nettopp fullført den første etappen av «Locket Tour» og delte en karusell på Instagram, der hun blandet bilder fra scenen med øyeblikk delt med fansen sin. Forsiden viste en korsettkjole som skapte furore og trollbandt følgerne hennes.

En romantisk korsettkjole

På åpningsbildet poserer Madison Beer i sceneantrekket sitt: en delikat, kremhvit korsettkjole med et tettsittende snitt. Kjolen har en blomstrete blondeoverdel, snøring foran og en rysjet blondekant, noe som skaper et trendy og kokett utseende. Sangerinnen fullførte denne romantiske stilen med langt, elegant hår og strålende sminke.

En rørende melding til fansen hans

I bildeteksten til innlegget sitt skrev Madison Beer en hjertevarm hilsen til sine europeiske og britiske fans. Hun takket dem varmt for at de kom til konsertene hennes, og betrodde seg at drømmene hennes hadde gått i oppfyllelse under denne turneen, og nevnte mange «sårbare øyeblikk». Karusellen illustrerer denne forbindelsen: den viser Madison Beer som deler et vennskapelig øyeblikk med en konsertgjenger, samt et fullsatt lokale, et bevis på entusiasmen som genereres ved hver konsert.

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Den første etappen av en stor turné

Denne «Locket-turneen» markerer et vendepunkt for Madison Beer: det er deres første arenaturné, som støtter opp om deres tredje album, «Locket», som ble utgitt i januar 2026. Den europeiske og britiske etappen, som ble fullført i slutten av mai, viker nå for den nordamerikanske turneen, som starter neste uke. Reisen skal kulminere i en storslått finale i New York, på den legendariske scenen i Madison Square Garden.

Med en slående korsettkjole og en hjertevarm melding til fansen bekrefter Madison Beer sin karisma, både på scenen og i sosiale medier. «Alltid karismatisk», kommenterte mange internettbrukere.