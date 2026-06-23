«Det er dristig i hennes alder»: Som 76-åring rister Vera Wang opp ting med et antrekk som skaper oppstyr.

Den kinesisk-amerikanske motedesigneren Vera Wang har ingen intensjon om å følge konvensjoner. Hun skapte nylig furore på Fragrance Foundation Awards-gallaen i New York. Opptredenen hennes splittet umiddelbart internettbrukerne, noe som utløste både beundring og kommentarer om alderen hennes.

Et antrekk fra Vera Wang

For anledningen hadde designeren på seg – ikke overraskende – et plagg fra sitt eget merke. Antrekket hennes besto av en svart crop top kombinert med et lavt skjørt med utskjæringer i midjen, alt toppet med lange pastellblå operahansker. Som vanlig fullførte Vera Wang antrekket med sine signatursolbriller med overdimensjoner, et tilbehør som har blitt hennes kjennetegn, som hun bruker som et sant verktøy for personlig uttrykk.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Vera Wang (@verawang)

Blandede reaksjoner

Denne opptredenen ble møtt med blandede reaksjoner. I kommentarfeltet mente noen internettbrukere at antrekket var «dristig for alderen», mens mange andre roste «hennes dristighet og frihet». Flere sammenlignet henne til og med med Audrey Hepburn og roste «hennes tidløse eleganse».

Denne debatten avslører det fortsatt vedvarende synet på hvordan kvinner bør kle seg når de blir eldre. La oss huske: kvinners kropper og utseende – som alle andres – bør ikke dømmes. Alle står fritt til å kle seg som de vil, uavhengig av alder, kroppstype eller utseende.

Et ikon som trosser aldersrelaterte konvensjoner

Stilt overfor denne typen reaksjon har Vera Wang alltid opprettholdt et klart standpunkt: for henne er alder bare et tall. Designeren har allerede uttalt at hun håper, gjennom sine opptredener, å «hjelpe kvinner til å føle seg mer komfortable og selvsikre». For henne finnes det «mange definisjoner av hva en kvinne kan være».

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Vera Wang (@verawang)

En designer mer enn noen gang i søkelyset

Denne opptredenen er en del av en suksess for Vera Wang. De siste månedene har hun hatt en rekke profilerte opptredener på den røde løperen, fra Met-gallaen til diverse gallaer i New York. Hver gang bekrefter hun sin eksepsjonelle status i moteverdenen, der hun prioriterer selvutfoldelse fremfor aldersrelaterte forventninger.

Ved nok en gang å utfordre konvensjoner, beviser Vera Wang at hun ikke bryr seg om aldersrelaterte forventninger. Enten du er enig i valgene hennes eller ikke, minner den kinesisk-amerikanske designeren oss, med bravur, om at stil ikke har noen utløpsdato.