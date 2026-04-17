Skuespillerinnen Anne Hathaway skaper furore i New York i en «dristig» kjole

Anne Hathaway gjorde en slående comeback i hjertet av New York Fashion Week, hvor hun etablerte seg som både skuespillerinne og stilikon. På et stort arrangement dukket stjernen fra «The Devil Wears Prada» opp i en sofistikert svart kjole, som kombinerte en tettsittende silhuett, lav rygg og blondekant. Antrekket ble fremhevet av en lang fjærboa og et utpreget dramatisk utseende.

En high-fashion-silhuett på første rad

Ralph Lauren-kjolen, som er en del av husets høst-/vinterkolleksjon, hadde en tettsittende silhuett, en høy, lukket halsutringning og et langt, flagrende skjørt fremhevet av strukturert svart blonde. Det rike, litt gjennomsiktige stoffet ga et glimt av det svarte stoffet under, noe som forsterket den sensuelle effekten og forvandlet Anne Hathaways antrekk til et ekte moteshow-plagg.

Et svært forseggjort samspill av lag

Anne Hathaway la til en lang fjærboa, drapert over skuldrene, til dette slående plagget, som minnet om den teatralske elegansen fra Hollywoods haute couture-æra. Antrekket ble fullført med overdimensjonerte solbriller, svarte støvler og en elegant frisyre, noe som skapte en skarp kontrast mellom fjærenes bevegelse, den stive silhuetten og den minimalistiske enkelheten i ansiktet hennes.

Et modernisert divabilde

Med denne opptredenen spilte den amerikanske skuespillerinnen Anne Hathaway «diva»-kortet, samtidig som hun opprettholdt et svært moderne utseende. Valget av Ralph Lauren, et typisk amerikansk merke, hentydet også til hennes rolle som et moteikon, et sted mellom Andy Sachs fra tidligere tider og en mektig kvinne med full kontroll over sin estetikk.

Bildene fra den kvelden, som ble bredt sirkulert i kjendis- og motepressen, viste Anne Hathaway omgitt av blinkende kameraer, gransket fra alle kanter, noe som forsterket ideen om at hennes klesvalg nå har blitt en begivenhet i seg selv. Med denne kjolen beviste hun nok en gang at mote for henne ikke bare er et reklameverktøy, men et sant språk, presist og selvsikkert, uttrykt like effektivt på en rød løper som på gatene i New York.