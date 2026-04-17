Skuespillerinnen Anne Hathaway skaper furore i New York i en «dristig» kjole

Anne Hathaway gjorde en slående comeback i hjertet av New York Fashion Week, hvor hun etablerte seg som både skuespillerinne og stilikon. På et stort arrangement dukket stjernen fra «The Devil Wears Prada» opp i en sofistikert svart kjole, som kombinerte en tettsittende silhuett, lav rygg og blondekant. Antrekket ble fremhevet av en lang fjærboa og et utpreget dramatisk utseende.

En high-fashion-silhuett på første rad

Ralph Lauren-kjolen, som er en del av husets høst-/vinterkolleksjon, hadde en tettsittende silhuett, en høy, lukket halsutringning og et langt, flagrende skjørt fremhevet av strukturert svart blonde. Det rike, litt gjennomsiktige stoffet ga et glimt av det svarte stoffet under, noe som forsterket den sensuelle effekten og forvandlet Anne Hathaways antrekk til et ekte moteshow-plagg.

Et svært forseggjort samspill av lag

Anne Hathaway la til en lang fjærboa, drapert over skuldrene, til dette slående plagget, som minnet om den teatralske elegansen fra Hollywoods haute couture-æra. Antrekket ble fullført med overdimensjonerte solbriller, svarte støvler og en elegant frisyre, noe som skapte en skarp kontrast mellom fjærenes bevegelse, den stive silhuetten og den minimalistiske enkelheten i ansiktet hennes.

Et modernisert divabilde

Med denne opptredenen spilte den amerikanske skuespillerinnen Anne Hathaway «diva»-kortet, samtidig som hun opprettholdt et svært moderne utseende. Valget av Ralph Lauren, et typisk amerikansk merke, hentydet også til hennes rolle som et moteikon, et sted mellom Andy Sachs fra tidligere tider og en mektig kvinne med full kontroll over sin estetikk.

Bildene fra den kvelden, som ble bredt sirkulert i kjendis- og motepressen, viste Anne Hathaway omgitt av blinkende kameraer, gransket fra alle kanter, noe som forsterket ideen om at hennes klesvalg nå har blitt en begivenhet i seg selv. Med denne kjolen beviste hun nok en gang at mote for henne ikke bare er et reklameverktøy, men et sant språk, presist og selvsikkert, uttrykt like effektivt på en rød løper som på gatene i New York.

Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
«Vi elsker det naturlige utseendet»: Lizzo gjenoppliver et vintage strandantrekk

Den amerikanske sangeren Lizzo skaper bølger på Instagram med en sommerlig fotoshoot der hun stolt viser frem kroppen...

Victoria Beckham feirer sin 52-årsdag i en fantastisk, flagrende kjole

Til sin 52-årsdag (17. april 2026) valgte Victoria Beckham en enkel, men likevel slående presentasjon, iført en flagrende,...

Taylor Swift og Travis Kelce innfører en uventet regel for bryllupet sitt

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Taylor Swift og NFL-spilleren Travis Kelce forbereder seg på å si «ja», men...

I Australia blir Meghan Markle og prins Harry kritisert for kostnadene ved besøket.

Meghan Markle og prins Harry er tilbake i Australia for første gang siden 2018, men denne nye «turneen»...

Sandra Bullock gjør en merkbar entré på Instagram med sin første video

Den tysk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren og manusforfatteren Sandra Bullock har nettopp gjort et spektakulært inntog på sosiale medier....

Kylie Jenners beste venninne gjenoppliver crop top-trenden med en vintage-versjon

Under den californiske solen skaper Anastasia Karanikolaou overskrifter. Influenceren, en nær venn av Kylie Jenner, trollbandt nylig følgerne...