Som 60-åring poserer skuespillerinnen Elizabeth Hurley i et strandantrekk inspirert av havet.

Fabienne Ba.
@elizabethhurley1 / Instagram

Den britiske skuespillerinnen, modellen og produsenten Elizabeth Hurley har delt nye bilder tatt ved sjøen, som viser frem et strandantrekk inspirert av den marine verden. Denne opptredenen illustrerer hennes fortsatte engasjement for strandantrekkets verden, som hun har utviklet i flere år.

Et antrekk inspirert av nautisk stil

På bilder lagt ut på Instagram ser Elizabeth Hurley ut iført et todelt antrekk med blå og hvite striper, en kombinasjon som ofte forbindes med nautiske temaer. Dette ikoniske mønsteret fremkaller visuelle referanser til den maritime verden, som regelmessig finnes i sommerkolleksjoner. Skuespillerinnen fullfører antrekket sitt med solbriller i pilotstil. Dette antrekket fremhever en klassisk tilnærming til strandantrekk, der stripene antyder en direkte forbindelse til sjøen.

Et plagg fra merket hennes Elizabeth Hurley Beach

Antrekket Elizabeth Hurley bruker er fra merket hennes «Elizabeth Hurley Beach», lansert i 2005. Kolleksjonen tilbyr strandtøy, med design som skuespillerinnen selv jevnlig viser frem på sosiale medier. Det fremhevede plagget er Panama-modellen, preget av rene linjer og justerbare knytinger.

Elizabeth Hurley deler ofte bilder relatert til kolleksjonene sine, noe som bidrar til synligheten av merkevaren hennes blant et internasjonalt publikum. Innleggene hennes viser frem ulike design brukt i naturlige miljøer, spesielt ved sjøen eller utendørs.

Nautisk inspirasjon, en klassiker innen sommermote

Blå og hvite striper er et motiv som ofte forbindes med vår-/sommerkolleksjoner. Inspirert av sjømannsuniformer har de blitt et symbol på strandestetikk og fortsetter å bli tolket på nytt i en rekke moderne design. Denne visuelle referansen er en del av en stilistisk tradisjon der mønstrenes enkelhet bidrar til den overordnede elegansen til et antrekk.

Med dette strandantrekket inspirert av den nautiske ånden, bekrefter Elizabeth Hurley sin forpliktelse til en tidløs sommerestetikk. Plagget, fra hennes eget merke, opprettholder en visuell kontinuitet sentrert rundt klassiske inspirasjoner tilpasset sesongen.

Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Sangerinnen Teyana Taylor overrasker på Coachella med en futuristisk-inspirert silhuett

