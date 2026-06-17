Sofia Vergara gjør furore i en vintage stroppeløs kjole

Fabienne Ba.
@sofiavergara / Instagram

Den colombiansk-amerikanske skuespillerinnen, modellen, produsenten og TV-programlederen Sofia Vergara har nok en gang satt fyr på Instagram. Hun delte en karusell av bilder der hun poserer strålende iført en stroppeløs oransje korsettkjole med utpreget vintage-detaljer.

En oransje stroppeløs korsettkjole i sentrum av oppmerksomheten

Sofia Vergara unnet seg en fullverdig motefotografering til bursdagen til en nær venninne. Skuespillerinnen la ut en serie bilder på Instagram-kontoen sin, som hun delte med millioner av følgere. På bildene poserer hun arm i arm med venninnen sin, iført en rekke antrekk. Blant alle antrekkene som ble delt, var det spesielt ett plagg som fanget alles oppmerksomhet: en stroppeløs oransje korsettkjole, hvis tettsittende snitt fremkaller de strukturerte silhuettene til vintageklær.

Korsettformet topp former bysten presist, mens det trykte skjørtet tilfører bevegelse og originalitet til helhetsinntrykket. Denne kombinasjonen av en tettsittende overdel og en mer flagrende underdel skaper en spesielt vellykket visuell balanse, som minner om de elegante kjolene fra 1950-tallet.

En mesterlig bruk av retroinspirasjon

Det strukturerte korsettet og det stroppeløse snittet er en direkte nikk til gullalderen i amerikansk film, da aftenkjoler fremhevet figuren med svært arkitektoniske silhuetter. Ved å ta i bruk dette plagget trekker Sofia Vergara på et velprøvd stilrepertoar, som hun briljant tilpasser til en moderne estetikk. Det trykte skjørtet balanserer perfekt helhetsinntrykket: en feilfritt utført vintage-tolkning som eksemplifiserer stjernens upåklagelige stilsans.

Gulltilbehør for å fullføre antrekket

For å komplementere denne livlige oransje kjolen valgte Sofia Vergara gulltilbehør. Flere gullarmbånd prydet håndleddene hennes, mens fingrene hennes var utsmykket med matchende ringer. Dette valget av smykker, både diskrete og slående, forsterker varmen i den oransje fargen uten å overdøve den. Gullet, i sin strålende glans, harmonerer perfekt med antrekkets solfylte toner og bekrefter Sofia Vergaras mesterlige stilsans.

Flere minneverdige antrekk i samme serie

Selv om den oransje korsettkjolen fikk mest oppmerksomhet, var det ikke det eneste bemerkelsesverdige plagget i karusellen. Sofia Vergaras følgere så henne også i en gul og oransje kjole, en lang, knallblå kjole, en annen korsettkjole (denne gangen i svart) og et trykk, bare-shoulder-antrekk. Dette utvalget av plagg fremhever Sofia Vergaras eklektiske stil og hennes forkjærlighet for dristige silhuetter.

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Et innlegg delt av Sofia Vergara (@sofiavergara)

Et innlegg som utløste en mengde kommentarer

Som med alle stilige opptredener utløste Sofia Vergara en bølge av entusiastiske reaksjoner på Instagram. Den oransje korsettkjolen fascinerte spesielt følgerne hennes, som oversvømmet kommentarene hennes med beundring. Mange beskrev henne som «vakker», mens andre hyllet henne med en nå klassisk setning på sosiale medier: «MOR OG MOR», et uttrykk for fascinasjon brukt av lokalsamfunnet hennes for å feire hennes mest minneverdige opptredener.

Med sin stroppeløse oransje korsettkjole med vintage-preg, gjorde Sofia Vergara nok et slående inntrykk. Hun leverte et antrekk som var både strålende og sofistikert. En demonstrasjon av stil som fungerte som en påminnelse, om nødvendig, om at hun er en av de mest fulgte skikkelsene i moteverdenen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
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