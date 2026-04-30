Sangerinnen Tyla viser frem magemusklene sine og skaper sensasjon

Fabienne Ba.
Et enkelt ord i bildeteksten, mer enn et dusin bilder – og internett gikk umiddelbart amok. Den sørafrikanske sangeren, låtskriveren og danseren Tyla la ut en «mystisk» Instagram-karusell som hinter til den nært forestående ankomsten av en ny musikalsk æra.

En legende som forutsier noe ...

Tyla delte en karusell med mer enn et dusin bilder med én enkelt bildetekst: «A*PROACHING». Et bevisst sensurert ord som umiddelbart utløste spekulasjoner blant fansen hennes. Er det et nytt album, en singel, en turné? Spørsmålet forble ubesvart – som sannsynligvis var poenget. Tyla har for vane å la innleggene sine resonere før de forklarer noe.

Blant bildene i karusellen har et uskarpt svart-hvitt-bilde av Tyla iført en pytonmønstret topp fått spesiell oppmerksomhet. En navlepiercing, et halskjede knapt synlig under håret som delvis dekker ansiktet hennes – et bevisst upresist, nesten filmatisk bilde som står i skarp kontrast til de vanlige ultraskarpe selfiene på sosiale medier.

Fansen går amok i kommentarfeltet

Innlegget utløste et skred av entusiastiske reaksjoner. «Min ikoniske kvinne», «FORSKER I DENNE JENTA », «du er den kuleste jenta noensinne», «vilje» – kommentarene strømmet inn, og alle uttrykte den samme følelsen: uforbeholden beundring for en kunstner. Tyla er en av de sjeldne personlighetene hvis hvert innlegg blir en begivenhet i seg selv.

En kunstner på vei oppover

Dette Instagram-innlegget kommer midt i en travel hverdag for Tyla. Etter å ha oppnådd global anerkjennelse i 2023 med «Water», som vant en Grammy-pris for beste afropop-opptreden i 2024, forbereder sangerinnen sitt andre studioalbum, «A*Pop», som etter planen skal slippes 24. juli 2026. Singlene «Chanel» og «She Did It Again», med den svenske sangeren og låtskriveren Zara Larsson, har allerede lagt grunnlaget for en ny kunstnerisk retning – mer pop, mer selvsikker. Teksten «A*PROACHING» ser ut til å bekrefte at noe betydelig er nært forestående.

Bildet som kommunikasjonsverktøy

Den sørafrikanske sangeren, låtskriveren og danseren Tyla har mestret kunsten å lage uskarpe bilder like mye som låtskrivingskunsten. Dette svart-hvitt-fotografiet, upresist og mystisk, avslører mer om hennes nåværende sinnstilstand enn noe intervju. Dets estetikk minner om flotte albumcovere – tankefullt, innrammet, meningsfullt. Tyla demonstrerer en bevissthet om sitt image som langt overgår alderen hennes.

Et sensurert ord, et uskarpt bilde, millioner av reaksjoner – Tyla trenger ikke «klarhet» for å fengsle. Denne karusellen er kanskje hennes beste måte å si at noe viktig er på vei. Og at når det skjer, vil ingen bli virkelig overrasket.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
