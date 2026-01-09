Kate Moss' datter skaper furore på stranden med et blikk som ikke går ubemerket hen.

Lila Moss, datteren til den legendariske Kate Moss, skaper furore på Instagram med bilder tatt under drømmeferien på Caymanøyene. Tidlig i januar 2026 delte modellen en serie bilder der hun vises i en ultraminimalistisk svart badedrakt.

Diskret eleganse i en svart todelt kjole

I en speilselfie lagt ut på Instagram-storyen hennes har Lila på seg en svart trekantbikini som fremhever figuren hennes. En svart og hvit sarong, knyttet i livet, fullfører dette elegante og uanstrengte strandantrekket. Når det gjelder tilbehør, velger hun det enkle: et delikat gullanheng og det litt bølgete blonde håret som rammer inn ansiktet hennes, delvis skjult av telefonen. En enkel tekst følger med bildet: «God morgen!»

En drømmeferie til Palm Heights

På et annet bilde slapper Lila av ved bassenget på Palm Heights, et femstjerners hotell populært blant kjendiser. Med et magasin i hånden og fersk kokosnøtt gjennom et sugerør, legemliggjør hun den karibiske livsstilen med stil. Noen dager tidligere bodde også den britiske sangeren, musikeren og skuespillerinnen Lily Allen der med døtrene sine.

I likhet med moren sin utstråler Lila Moss en magnetisk aura samtidig som hun hevder sin egen personlige stil. Bare 23 år gammel forfølger hun karrieren sin med selvtillit, til tross for kritikk knyttet til familiearven.

«Grace Grove»: en stille, men solid suksess

Utover kampanjer for Miu Miu og Marc Jacobs Beauty, har Lila også etablert seg som en smart ung forretningskvinne. Selskapet hennes, Grace Grove – oppkalt etter gaten i London der hun vokste opp – genererte et nettoresultat på én million euro i 2024, med en personlig formue anslått til 1,3 millioner euro. Faren hennes, Jefferson Hack, grunnlegger av Dazed magazine og tidligere partner til Kate Moss, kompletterer denne kreative familietrioen. Med sine 1,68 meter beviser Lila at i moteverdenen trumfer karisma og visjon fysisk utseende.

Et inspirerende mor-datter-bånd

I et nylig intervju med Vogue snakket Kate Moss om deres nære forhold: Lila, den organiserte, står i kontrast til sin mer intuitive mor. «Hun vet at hun kan si nei, noe jeg aldri har lært meg», betrodde den ikoniske supermodellen. Lila bor i New York og står fortsatt nær moren sin, som hun FaceTime-er daglig. Sammen gjenoppfinner de mor-datter-båndet innen mote: en overføring gjennomsyret av vennlighet, bevissthet og uavhengighet.

Mellom naturlig eleganse og ubeskjedent ambisjon bekrefter Lila Moss at hun ikke er fornøyd med å være «datteren til». På stranden som i forretningslivet dyrker hun et kontrollert, moderne image, fritt for klisjeer.