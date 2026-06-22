På stranden deler modellen Gisele Bündchen et ømt øyeblikk med mannen sin

Julia P.
@gisele / Instagram

For å feire farsdagen (søndag 21. juni) ga Gisele Bündchen fansen et sjeldent glimt inn i familielivet hennes. Den brasilianske supermodellen delte en serie ømme bilder på Instagram, tatt på stranden sammen med ektemannen Joaquim Valente og deres lille sønn, ledsaget av en rørende melding.

En rørende hyllest til ektemannen

I innlegget sitt hyllet Gisele Bündchen sin ektemann, en instruktør i brasiliansk jiu-jitsu, en hjertelig hyllest. «Takk for at du leder ved eksempel, og for verdiene du foregiver: kjærlighet, ydmykhet, integritet, disiplin, vennlighet og konsistens. Du er et utrolig forbilde. Vi er alle så takknemlige, og vi elsker deg veldig høyt», skrev hun. Gisele Bündchen mintes også sin egen far og takket ham for hans «ubetingede kjærlighet og støtte».

Et øyeblikk av kontakt på stranden

Bildene i seg selv utstråler ømhet. På ett av dem poserer paret på sanden med en regnbue i bakgrunnen, mens Gisele Bündchen holder babyen sin tett inntil seg i en blå bæresele. Ivrig etter å beskytte sønnens privatliv har hun nøye skjult ansiktet hans. Andre bilder viser Joaquim Valente, hengiven og øm, som deler dyrebare øyeblikk med barnet – som allerede blir introdusert, i miniatyr, for familiens lidenskap for jiu-jitsu.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Gisele Bündchen (@gisele)

En sammensatt og samlet familie

Gjennom denne fotoserien fremhevet Gisele Bündchen også båndet mellom mannen sin og de to eldste barna, Benjamin (16) og Vivian (13), som hun deler med eksmannen Tom Brady. På noen bilder er det nære forholdet mellom Joaquim Valente og tenåringene tydelig, et tegn på en tydelig forent familie. Det er en harmoni som Gisele Bündchen liker å dele diskret av og til. For selv om hun er en av de mest berømte modellene i verden, dyrker hun nå et mer fredelig liv, langt fra catwalkens mas og kjas.

Med dette ømme innlegget feirer Gisele Bündchen kjærlighet og familie, vekk fra rampelyset. Mellom hjertevarme hyllester og øyeblikk med delt intimitet gir hun et lyst glimt inn i sin nåværende lykke. Ikke overraskende vil dette garantert røre hennes mange fans.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
Article précédent
Modell Brooks Nader gjør et plask i en skulpturell rød kjole
Article suivant
480 000 perler og 25 000 fjær: Dua Lipas brudekjole skjuler en imponerende mengde arbeid

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

480 000 perler og 25 000 fjær: Dua Lipas brudekjole skjuler en imponerende mengde arbeid

Den britiske sangeren og låtskriveren Dua Lipa har endelig avslørt brudekjolen sin. Flere uker etter at hun giftet...

Modell Brooks Nader gjør et plask i en skulpturell rød kjole

Den amerikanske modellen og TV-personligheten Brooks Nader har nok en gang fanget alles oppmerksomhet. Hun delte en serie...

Denne tidligere basketballspilleren, som er 2,31 meter høy, har gått over til filmbransjen.

Han drømte om å bli en basketballstjerne. Det er på storskjermen Robert Bobroczkyi skinner. Med sine 2,31 meter...

En alenemor etter skilsmissen, modellen Emily Ratajkowski, forklarer hvorfor hun avviser denne merkelappen.

Den amerikanske modellen, skuespillerinnen og forfatteren Emily Ratajkowski nekter å bli definert av én enkelt merkelapp. I et...

Om bord på en yacht valgte Khloé Kardashian et antrekk som ikke gikk ubemerket hen.

Den amerikanske TV-personligheten Khloé Kardashian vet hvordan hun skal fange oppmerksomhet. Hun delte en serie bilder på Instagram...

«Jeg visste hvem han var»: Ester Expósitos avsløring om Kylian Mbappé fascinerer fansen

Ester Expósito, som ble tildelt prisen på TV-festivalen i Monte-Carlo, ga et intervju der én spesiell avsløring fanget...