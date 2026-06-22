På stranden deler modellen Gisele Bündchen et ømt øyeblikk med mannen sin

For å feire farsdagen (søndag 21. juni) ga Gisele Bündchen fansen et sjeldent glimt inn i familielivet hennes. Den brasilianske supermodellen delte en serie ømme bilder på Instagram, tatt på stranden sammen med ektemannen Joaquim Valente og deres lille sønn, ledsaget av en rørende melding.

En rørende hyllest til ektemannen

I innlegget sitt hyllet Gisele Bündchen sin ektemann, en instruktør i brasiliansk jiu-jitsu, en hjertelig hyllest. «Takk for at du leder ved eksempel, og for verdiene du foregiver: kjærlighet, ydmykhet, integritet, disiplin, vennlighet og konsistens. Du er et utrolig forbilde. Vi er alle så takknemlige, og vi elsker deg veldig høyt», skrev hun. Gisele Bündchen mintes også sin egen far og takket ham for hans «ubetingede kjærlighet og støtte».

Et øyeblikk av kontakt på stranden

Bildene i seg selv utstråler ømhet. På ett av dem poserer paret på sanden med en regnbue i bakgrunnen, mens Gisele Bündchen holder babyen sin tett inntil seg i en blå bæresele. Ivrig etter å beskytte sønnens privatliv har hun nøye skjult ansiktet hans. Andre bilder viser Joaquim Valente, hengiven og øm, som deler dyrebare øyeblikk med barnet – som allerede blir introdusert, i miniatyr, for familiens lidenskap for jiu-jitsu.

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En sammensatt og samlet familie

Gjennom denne fotoserien fremhevet Gisele Bündchen også båndet mellom mannen sin og de to eldste barna, Benjamin (16) og Vivian (13), som hun deler med eksmannen Tom Brady. På noen bilder er det nære forholdet mellom Joaquim Valente og tenåringene tydelig, et tegn på en tydelig forent familie. Det er en harmoni som Gisele Bündchen liker å dele diskret av og til. For selv om hun er en av de mest berømte modellene i verden, dyrker hun nå et mer fredelig liv, langt fra catwalkens mas og kjas.

Med dette ømme innlegget feirer Gisele Bündchen kjærlighet og familie, vekk fra rampelyset. Mellom hjertevarme hyllester og øyeblikk med delt intimitet gir hun et lyst glimt inn i sin nåværende lykke. Ikke overraskende vil dette garantert røre hennes mange fans.