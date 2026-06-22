480 000 perler og 25 000 fjær: Dua Lipas brudekjole skjuler en imponerende mengde arbeid

Den britiske sangeren og låtskriveren Dua Lipa har endelig avslørt brudekjolen sin. Flere uker etter at hun giftet seg med den britiske skuespilleren Callum Turner, delte hun de første bildene av en spektakulær Chanel Haute Couture-kreasjon, som det tok flere år å lage.

Et hemmelig bryllup på Sicilia

Det var på Sicilia i Sør-Italia at Dua Lipa feiret ekteskapet sitt med den britiske skuespilleren Callum Turner. Før denne italienske seremonien hadde Dua Lipa og Callum Turner faktisk offisielt utvekslet løfter i slutten av mai i en borgerlig seremoni i et tinghus i London. Den sicilianske feiringen, mer festlig og omgitt av kjære, utvidet disse innledende administrative forpliktelsene med en mer emosjonell begivenhet. Denne fasede tilnærmingen tillot paret å beskytte privatlivet sitt samtidig som de markerte anledningen med familie og venner.

En svært etterlengtet avsløring på Instagram

Det var på Instagram-kontoen sin at Dua Lipa delte de første offisielle bildene fra den italienske seremonien. Innlegget, med den enkle teksten «Mr & Mrs», viser sangeren arm i arm med sin nåværende ektemann i en elegant og lysende setting. Dette offisielle innlegget utløste umiddelbart en bølge av reaksjoner på sosiale medier, spesielt på grunn av den spektakulære kjolen Dua Lipa valgte å ha på seg den dagen.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av DUA LIPA (@dualipa)

En Chanel Haute Couture-kreasjon designet av Matthieu Blazy

Kjolen som Dua Lipa hadde på seg under den sicilianske seremonien er en Chanel Haute Couture-kreasjon. Mer presist er det den første Haute Couture-brudekjolen designet av Matthieu Blazy, nå kunstnerisk leder for det franske motehuset, for en venn av Chanel. Dette er en spesielt symbolsk begivenhet for både huset og den fransk-belgiske designeren, som har utmerket seg gjennom dette usedvanlig ambisiøse prosjektet. Kjolen krevde flere års arbeid, i en kreativ prosess som strakte seg lenger enn de fleste av de mest berømte kjolene i nyere couture-historie.

En halterneck-silhuett

Når det gjelder snitt, har kjolen en halterneck-silhuett med en spesielt slående åpen rygg. Designet er både diskret i linjene og spektakulært i sin effekt, og fremhever lengde, stoffets fall og delikate detaljer snarere enn en overstrukturert konstruksjon. Denne raffinerte elegansen lar broderi og utsmykninger ta sentrum og danne plaggets sanne hjerte. Denne tilnærmingen er typisk for moderne haute couture: silhuettens renhet favoriseres for å bedre fremheve den utsøkte raffinementen i ornamentikken.

480 000 perler brodert helt for hånd

Den første fantastiske detaljen ved denne kjolen ligger i perlearbeidet. Plagget er utsmykket med 480 000 perler, brodert for hånd av Atelier Montex, et av de prestisjefylte håndverkshusene som jobber eksklusivt for Chanel. Denne fenomenale mengden perler, lagt lagvis over hele plagget, gir kjolen en unik utstråling i lyset. Slikt arbeid krever sjelden ekspertise og ekstraordinær tålmodighet, noe som illustrerer den virkelig håndverksmessige naturen til haute couture. Denne tilnærmingen er en helt annen verden enn masseproduksjon, og fremhever hva som skiller dette nivået av skapelse fra resten av moteindustrien.

25.000 fjær signert Lemarié

Kjolens andre tekniske bragd ligger i fjærarbeidet. Over hele plagget, inkludert slep, ble 25 000 delikate fjær montert individuelt av Lemarié, et annet prestisjefylt atelier som jobber for Chanel. Denne overfloden av fjær gir kjolen en karakteristisk bevegelse og letthet, og forvandler hvert av brudens skritt til et slående visuelt øyeblikk. Lemarié, grunnlagt i 1880 og kjøpt opp av Chanel i 1996, er kjent over hele verden for sin ekspertise innen fjærarbeid. Denne sjeldne ferdigheten er nå bevart av couture-husene som sørger for at den videreføres.

1155 timer med broderi hos Lesage

I tillegg til dette arbeidet bidrar Maison Lesage, et annet ledende navn i bransjen, som dedikerte 1155 timer med håndarbeid til å lage trompe-l'œil-smykker integrert direkte i kjolen. Denne tilnærmingen presser ornamentikk til det ekstreme: å lage smykker som ikke bare plasseres på kjolen, men snarere broderes direkte på stoffet. Denne tekniske innovasjonen illustrerer kreativiteten til Matthieu Blazy og teamet hans, og som forvandler kjolen til et ekte tekstilkunstverk. Det store antallet timer og de omhyggelige gestene som er involvert forklarer hvorfor verket krevde flere års arbeid.

Et seks meter langt tyllslør

Utover selve kjolen hadde Dua Lipa også på seg et spesielt spektakulært tyllslør. Dette seks meter lange sløret var også håndbrodert, med perler og fjær som matchet hovedplagget. Denne tilnærmingen utvidet kjolen med et annet couture-element, noe som skapte perfekt visuell harmoni. For sko henvendte Dua Lipa seg til huset Massaro, som spesiallagde et par hvite satengpumps til henne. Et komplett couture-utseende, skreddersydd ned til minste detalj, verdig anledningen.

Flere slående antrekk til denne bryllupshelgen

Chanel-kjolen var ikke det eneste bemerkelsesverdige plagget Dua Lipa hadde på seg i bryllupshelgen. Til den borgerlige vielsen i London i slutten av mai valgte hun en retro hvit skjørtdress fra Schiaparelli, kombinert med en bredbremmet hatt, direkte inspirert av Bianca Jaggers ikoniske bryllupsantrekk.

Da hun ankom Sicilia, skilte hun seg også ut i en lang, hvit, ryggløs kjole med et fjærskjørt fra Bottega Veneta – et antrekk som i ettertid så ut til å varsle stilen til hovedkjolen hennes. Til slutt, etter vielsen, ble sangeren observert i en hvit blondekjole fra Chloé på en brunsj etter bryllupet.

Med sine 480 000 perler, 25 000 fjær, 1155 timer med broderi og flere års arbeid har Dua Lipas Chanel Haute Couture-brudekjole allerede etablert seg som en av tiårets mest ikoniske brudekjoler. Den viser at bak enhver flott brudekjole ligger hundrevis av hender, tusenvis av timer med arbeid og en hel håndverkshistorie som skal bevares.