Modell Brooks Nader gjør et plask i en skulpturell rød kjole

Fabienne Ba.
@brooksnader / Instagram

Den amerikanske modellen og TV-personligheten Brooks Nader har nok en gang fanget alles oppmerksomhet. Hun delte en serie bilder på Instagram i en rød silkekjole, som skiller seg ut som en av hennes mest slående sommeropptredener.

En mye omtalt sommerpublikasjon

Brooks Nader delte en kort serie bilder på Instagram-kontoen sin, der hun vises i to forskjellige antrekk: en livlig rød kjole og en hvit, bare-shoulder-kjole. Bildeteksten fanger perfekt den overordnede tonen: « Serverer sommeren, ett bilde av gangen .» Denne konsise frasen ble umiddelbart møtt med en bølge av beundrende kommentarer.

En skulpturinspirert rød silkekjole

Det mest fremtredende plagget i denne serien er utvilsomt en rød silkekjole. Brooks Nader vises i profil, noe som fremhever plaggets intrikate snitt. Halterback-designet har en dyp V-hals som fremhever Naders figur. Den livlige røde fargen gir en solrik dimensjon til helhetsinntrykket. Denne strukturerte, nesten skulpturelle konstruksjonen illustrerer den nåværende motetrenden mot mer arkitektoniske silhuetter, der drapering og snitt prioriteres fremfor ren ornamentikk.

Gulltilbehør for å fullføre antrekket

For å komplementere denne kjolen valgte Brooks Nader dristige gullsmykker. Hun hadde store gulløreringer og tykke gullarmbånd på håndleddene, noe som skapte et nøye lagdelt utseende. Dette valget av statement-smykker, som perfekt gjenspeiler kjolens dype røde farge, gir antrekket en ekstra dimensjon. I tillegg til dette tilbehøret er det en detalj som fullfører antrekket: et par overdimensjonerte solbriller, som gir et snev av mystikk og forsterker den avgjort sommerlige følelsen.

En subtil og nude sminke

For sitt skjønnhetsantrekk valgte Brooks Nader en polert, men raffinert stil. Hennes «glamourøse» sminke hadde skulpturerte kinnben og en matt, hudfarget brun leppestift. Denne tilnærmingen fremhevet ansiktsstrukturen hennes, samtidig som den forble innenfor en subtil palett, og komplementerte kjolen perfekt. Det lange, gyllenblonde håret hennes, som var naturlig løst, falt ned over skuldrene. Et synlig skjønnhetsmerke på kinnet hennes, som har blitt et av hennes signaturtrekk, ga et snev av autentisitet til helhetsinntrykket.

Et annet hvitt antrekk i samme serie

Utover den røde kjolen delte Brooks Nader også et annet antrekk i samme innlegg: et mer minimalistisk, hvitt antrekk uten skuldre. Denne kombinasjonen av to slående antrekk i én karusell illustrerer en bevisst tilnærming til iscenesettelse: ikke bare et enkelt øyeblikksbilde, men en veritabel mini-motefotografering, der hvert plagg utfyller det andre. Dette redaksjonelle valget er en påminnelse om at moderne stjerner nærmer seg Instagram-innleggene sine som ekte ledere, med den samme omhyggelige oppmerksomheten på detaljer.

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Et innlegg delt av Brooks Nader (@brooksnader)

En modell anerkjent i moteverdenen

Brooks Nader, opprinnelig fra Baton Rouge i Louisiana, har etablert seg som en av de stigende stjernene innen amerikansk modellvirksomhet. Karrieren hennes tok for alvor av i 2019 da hun vant Swim Search organisert av Sports Illustrated Swimsuit – et av de viktigste amerikanske sportsmagasinene – og slo dermed over 10 000 kandidater i en åpen casting.

Hun dukket deretter opp i magasinet i 2020, 2021 og 2022, før hun ble forsidepike i 2023. Nylig utvidet hun synligheten sin ved å delta i sesong 33 av «Dancing with the Stars» i 2024, og beviste dermed sin evne til å utvikle seg utover bare motesidene.

Et innlegg som gleder abonnentene hennes

Som med alle opptredener av Brooks Nader, utløste innlegget hans en bølge av entusiastiske kommentarer. Under bildene oversvømmet følgerne hans kommentarfeltet med ros, et tegn på et fellesskap som var spesielt knyttet til hans motevalg og personlighet. «Wow», skrev en bruker, og fanget perfekt det rådende inntrykket av innlegget. Denne kollektive beundringen bekrefter Brooks Naders plass blant de mest fulgte personene i moteverdenen og illustrerer kraften i hans visuelle kommunikasjon på sosiale medier.

Med sin røde silkekjole med halterneck, gullfargede tilbehør og feilfrie skjønnhetsutseende leverer Brooks Nader et helhetlig sommerantrekk. Hun bekrefter nok en gang sin evne til å forvandle en enkel bildeserie til et slående moteøyeblikk.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
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