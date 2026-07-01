Sangerinnen Bebe Rexha minner oss om at selvtillit ikke har noen størrelse

Artisten bak berusende hits som «I'm Good (Blue)» og «Meant to Be», Bebe Rexha, er den talentfulle låtskriveren bak en rekke poplåter. Hun bruker stemmen sin til å fortrylle ørene våre og få hodetelefonene våre til å vibrere, men også til å forkynne selvtillit og spre budskap om egenkjærlighet. Som en begavet artist er hun også den beste ambassadøren for selvtillit.

En kunstner som nekter å la andre definere kroppen hennes

Med sin umiddelbart gjenkjennelige stemme, fengende melodier, smittende rytmer og fengende refrenger, trollbinder Bebe Rexha ørene våre. Den albanskfødte sangeren, som nylig ga ut albumet «Dirty Blonde», som hun er spesielt stolt av, har nesten helt sikkert allerede havnet i tommelen din eller på spillelisten din. Låten hennes «New Religion» finnes også på en rekke aktuelle spillelister.

Artisten med det ulmende blikket, som forblir tro mot sin Y2K-stil og har gjort leopardtrykket til en visuell signatur, besitter en sterk vokal og estetisk identitet. Selv om talentet hennes ligger i stemmen hennes, fokuserer publikum ofte på resten av anatomien hennes. Denne kollektive granskingen er ganske vanlig for kvinner i offentlighetens søkelys, spesielt når sangerne avviker fra standardstørrelse 6 .

Under opptredenen sin på American Music Awards led Bebe Rexha samme skjebne som artistkollegaen Nelly Furtado , og ble kritisert for vekten sin av tilskuere som fortsatt klamrer seg til et skjønnhetsideal. På nett sammenlignet internettbrukere eldre bilder av sangeren med bilder fra opptredenen hennes på musikkarrangementet, der hun hadde på seg et ebenholtskorsett og et gotisk skjørt. De begynte alle å granske hver centimeter hun hadde fått under dette ikoniske antrekket.

Og sangeren, som har nok av et speil til å se det selv, har ikke valgt å ignorere det. «Jeg vet at jeg har gått opp i vekt. Jeg er bare lei av at folk snakker om det. NESTE!» skrev Bebe Rexha i en melding på X (tidligere Twitter). Langt fra å være et irritert utbrudd av tretthet, er det en tankegang. Det er ikke opp til henne å gå ned noen centimeter; det er opp til verden å utvide sin trangsynthet.

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Hans lærdom: døm aldri et legeme uten å kjenne dets historie

Bak bildet skjuler det seg først og fremst et levende vesen som noen ganger har kjempet en nådeløs kamp mot spiseforstyrrelser, som har tårt uutholdelig kritikk på skolen, som har felt tårer på grunn av usikkerhet , og som en dag har ønsket at hun kunne bytte kroppen sin mot en annen. Bebe Rexha lider på sin side av en velkjent kvinnelig tilstand: PCOS. Allerede i 2023 delte sangeren, som bruker stemmen sin som en megafon i demonstrasjoner, denne diagnosen offentlig i håp om å sette en stopper for dommen over kroppsfasongen sin.

«Vektsvingninger er uunngåelige, det er livet, og du vet aldri hva folk går gjennom. Medisiner, sykdom osv.», la hun til i en annen melding , og fortsatte denne oppfordringen til toleranse. Selv om Bebe Rexha forlot sitt tidligere plateselskap for å skape musikk som er mer tro mot seg selv, uten å prøve å tilpasse seg bransjens forventninger, bryter hun også med skjønnhetsstandardene den snikende pålegger. Fordi en kropp aldri skal bli en markedsføringsvare, men forbli en enkel detalj i låtskrivingskunsten.

En sanger man lett kan identifisere seg med

I sine offentlige uttalelser og på sosiale medier avviser Bebe Rexha samfunnets forventninger og viser konsekvent sin selvrespekt. TikTok-profilen hennes er et innbydende utstillingsvindu, til og med et trygt rom. Mens andre offentlige personer kontrollerer imaget sitt like strengt som kostholdet sitt, har forfatteren av «In the Name of Love» ingen regler, ingen filtre.

Hun filmer seg selv foran kameraet uten sminke, mens hun pynter seg og pynter seg mens hun deler noen fortrolige ting. Hun koser seg med hurtigmat og knebler de som foreskriver dietter. Enda bedre, hun viser frem kurvene sine på bassengfester, som for å trosse kritikerne. Det er et virvar av autentisk innhold, langt unna manusbaserte klisjeer og omhyggelig orkestrerte videoer. Det er en bølge av positiv energi i feedene våre mettet med perfekte, skyldfølende bilder. Bebe Rexha beviser det: hun er menneske fremfor alt og søker ikke å bli et produkt av samfunnspress.

Og når media spør henne om «hemmelighetene bak en slik selvtillit», gir hun et svar verdig divaen hun er. «Selvtilliten min kommer av at jeg er lei av å spørre om tillatelse.»