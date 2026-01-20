Uten sminke og i pysjamas vekker Lindsay Lohan reaksjoner på nettet

Langt fra den røde løperen og fotografenes blitz, valgte Lindsay Lohan å starte uken forsiktig. 19. januar 2026 delte «Freaky Friday»-skuespillerinnen et sjeldent bilde av seg selv uten sminke på Instagram, kledd i en marineblå pysjamas med hvite kanter. Med bildeteksten «Monday energy loading… 💙» sjarmerte hun fansen sin med et avslappet uttrykk, et symbol på nyvunnet ro.

Naturlig skjønnhet feiret

Komfortabelt tilrettelagt i sofaen viser Lindsay Lohan seg selv som hun er hver dag: håret løst over skuldrene, et ekte smil og et strålende blikk. Skuespillerinnen beveger seg dermed bort fra Hollywood-standarder ved å i økende grad fremstå med lite eller ingen sminke de siste månedene. I april og august 2025 hadde hun allerede lagt ut flere lignende selfier, i pysjamas eller rett etter å ha våknet, og talte for en mer autentisk skjønnhet.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

En fornyet følelse av selvtillit

Siden hun flyttet til Dubai og gradvis vendte tilbake til filmverdenen, ser det ut til at Lindsay Lohan har funnet en balanse mellom privatlivet og det offentlige livet. Ved å dele disse naturlige øyeblikkene sender hun et positivt budskap om selvtillit og vennlighet, langt unna det plagede bildet som lenge fulgte henne.

Med denne spontane og usminkede selfien beviser Lindsay Lohan at hun ikke trenger sminke for å skinne. Ved å blande humor og autentisitet avslører hun en mer rolig side av seg selv og inspirerer fansen sin til å omfavne sin egen naturlige skjønnhet.