«Hun er for forførende»: Kim Novak kritiserer valget av Sydney Sweeney til sin biografiske film.

Léa Michel
Den amerikanske skuespillerinnen Kim Novak (93) uttrykte nylig forbehold om valget av den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Sydney Sweeney til å spille henne i biografien «Scandalous!», som fokuserer på forholdet hennes med sangeren Sammy Davis Jr. I et intervju med The Times uttalte Marilyn Pauline Novak – kjent som Kim Novak – at hun ikke ville ha godkjent denne castingbeslutningen.

Bekymringer rundt filmens tilnærming

Ifølge Kim Novak kan bildet som er assosiert med Sydney Sweeney påvirke oppfatningen av hennes personlige historie. «Det er fullstendig uegnet for å portrettere meg», uttalte hun, og la til at hun følte at skuespillerinnen «trekker for mye oppmerksomhet til sitt fysiske utseende» og at «Sydney Sweeney er for forførende hele tiden».

Utover valget av hovedrolleinnehaver, uttrykte Kim Novak også bekymring for hvordan forholdet hennes med Sammy Davis Jr. kan bli fremstilt på skjermen. Hun frykter at «filmen vil fokusere for mye på sensasjonalisme snarere enn de personlige og emosjonelle aspektene» ved historien deres.

«Jeg er redd forholdet deres først og fremst vil bli presentert fra en svært sensasjonell vinkel», forklarte hun, og understreket at båndet deres fremfor alt var basert på felles verdier og erfaringer. «Vi hadde mye til felles», la hun til, og understreket viktigheten av å sette forholdet deres i en historisk kontekst. Filmen «Scandalous!» skal fortelle om romansen mellom den amerikanske skuespillerinnen Kim Novak og den amerikanske sangeren Sammy Davis Jr. på slutten av 1950-tallet, et forhold som utløste betydelig kontrovers i datidens sosiale og kulturelle kontekst.

Sydney Sweeney snakker om sin beundring for Kim Novak

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Sydney Sweeney uttrykte på sin side entusiasme for muligheten til å portrettere Kim Novak. Hun uttalte at hun var «beæret over å kunne legemliggjøre en så ikonisk figur i filmverdenen», og understreket hvor modern skuespillerinnens reise er i møte med mediepresset. Hun indikerte at hun var spesielt interessert i hvordan Kim Novak måtte håndtere oppmerksomheten rundt hennes offentlige image og privatliv, temaer hun mener fortsatt er relevante i dag.

Til syvende og sist illustrerer Kim Novaks ord de til tider divergerende forventningene mellom personlighetene hvis liv er tilpasset for skjermen og de kreative teamene som har fått i oppgave å fortelle historiene deres. «Scandalous!»-prosjektet er en del av en voksende trend med biografiske filmer dedikert til filmfigurer, noe som ofte utløser debatter og diskusjoner om valg av skuespillere og den narrative tilnærmingen.

Som 51-åring innrømmer denne skuespillerinnen at hun ønsker å date yngre menn.

Den amerikanske skuespillerinnen og komikeren Chelsea Handler delte nylig sine synspunkter på forhold og aldersforskjeller i en episode...

I et rødt korsett hevder Christina Aguilera stilen sin på scenen.

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Christina Aguilera vakte nok en gang oppsikt med sine klesvalg på Sips &...

Som 40-åring skaper denne amerikanske skuespillerinnen furore ved bassengkanten.

Den amerikanske skuespillerinnen og regissøren Brittany Snow delte nylig bilder fra solfylte omgivelser, og la ut flere bilder...

Angelina Jolie gjorde et slående opptreden i en omslagskjole.

Angelina Jolie vakte nylig oppmerksomhet på et Tom Ford-arrangement i Shanghai. Tro mot sin sofistikerte stil dukket den...

Som 47-åring tør Nicole Scherzinger å bruke svart skinn på den røde løperen

Den amerikanske sangeren av hawaiisk avstamning Nicole Scherzinger vakte oppsikt under iHeartRadio Music Awards i 2026 med en...

Etter hårtapet deler Vanessa Hudgens virkeligheten etter fødselen

Den amerikanske skuespillerinnen og sangeren Vanessa Hudgens delte nylig et åpenhjertig glimt inn i sin egen barselopplevelse, der...