Som 56-åring utforsker hun stiler som mange ikke tør å prøve.

Det ene en kvinne over 50 ikke burde måtte bære på, er vekten av forventninger og skam. Og innholdsskaper Sue Giers legger gjerne av seg den byrden og foretrekker mikroshorts fremfor maxi-restriksjoner. Mens kvinner i femtiårene holder seg tilbake foran klesskapet og flittig følger restriktive moteregler, gjør denne 56 år gamle fashionistaen hver utflukt til et moteshow og hvert antrekk til en begivenhet.

Som 56-åring nekter hun å bli «usynlig».

Fra femtiårsalderen og utover kler kvinner seg ikke lenger for nytelse, men av nødvendighet. De tenker seg om to ganger før de tar på seg en utringet topp og lurer på om skjørtelengden er passende for alderen deres. Ved tjueårsalderen unngår kvinner korte skjørt og cropped topper av frykt for å tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet, og ved femtiårsalderen gjør de det for å unngå å fornærme andre. I hvert fase av livet er kvinner forsiktige i klesvalgene sine og forventer den uunngåelige sladderen.

Dameblader, som noen ganger gjentar disse påbudene og spiller djevelens advokat, dikterer hva som er rett og galt, som om en streng protokoll måtte følges bare for å rusle nedover gaten. Disse bladene tar deretter på seg forkledning av en stylist med undertrykkende trender. Mens mange kvinner setter sammen garderobene sine under trusselen om en motefeil, sluttet innholdsskaperen Sue Giers å følge disse ubegrunnede tipsene med glanssider for lenge siden.

Som 56-åring er hun den strålende motsetningen til den stereotype eldre kvinnen i tykke strikker og fjellsko. Ganske enkelt legemliggjør hun alt samfunnet alltid har avvist. Hun viser hvordan en kvinne ser ut som er likegyldig til andres meninger og fri fra samfunnspress. Dessuten avslører stilen hennes mer enn den skjuler, og forlenger den gullalderen som mange femtiåringer lengter etter. Hun spankulerer gatene i en sports-BH, mikroshorts og lårhøye støvletter verdig Catwoman. Denne kvinnen, som presenterer seg som Carrie Bradshaws spirituelle dobbeltgjenger, vekker oppmerksomhet der andre ville prøvd å gjemme seg. Hennes motto? Når du er selvsikker, ser alt bra ut!

Mikroshorts og miniskjørt er i forkant av garderoben hennes.

Man trenger bare å lese moteanbefalingene for kvinner over femti for å forstå problemet. Disse kvinnene virker dømt til sjelløse, fargeløse plagg. De kan hengi seg til noen innfall, men bare under visse betingelser. De må tilpasse seg denne banalitetens estetikk og unngå enhver form for ekstravaganse. Og media, under dekke av velvilje og god smak, dytter dem forsiktig bakerst i skapet. De oppfordrer dem til å bli like ubetydelige som stoffene de promoterer.

Og det er fullstendig utenkelig for denne 56 år gamle fashionistaen, som fortsatt er 20 i hjertet og altfor kreativ til å skjule figuren sin. Hun børstet med glede støv av bildet av den diskrete femtiåringen som omhyggelig planlegger antrekkene sine og aldri avslører en tomme av hud. Hun er ikke en av dem som pakker bort sine utringede topper, lavskjørte jeans og trange kjoler i «suvenir»-esker. Nei, hun er en av dem som unngår blyantskjørt til fordel for mikroshorts, slitskjørt og blondeshorts.

Hun mestrer moteplagg som de fleste kvinner i femtiårene anser som for «dristige» eller «avslørende» for alderen sin. Kvinner har ingen utløpsdato for å føle seg vakre i klærne sine. Bevis? Sue Giers prøvde til og med «ingen bukser»-stilen, der hun ganske enkelt hadde på seg en trenchcoat over en body. Og overraskelse: verden gikk ikke under. Det som kan virke som skammelige utfordringer for jenter på hennes alder, er rett og slett hverdagen hennes, hennes måte å være på.

En viktig påminnelse: livet er for kort til å holde tilbake.

En fraskilt trebarnsmor, den kuleste femtiåringen på internett, erklærte i et innlegg : «Femti er ikke en slutt, men en fornyelse.» Så nei, hun klamrer seg ikke til en svunnen tid eller jager etter ungdom ved å vise frem undertøyet og leopardmønstrede topper. Hun blomstrer rett og slett i klærne sine, og det er så sjeldent at hun fortsatt føler behov for å rettferdiggjøre det.

Likevel skal ikke klær være et fengsel eller et bur, men en puppe, en kokong, et rom for uttrykk . Antrekkene hennes er rett og slett en refleksjon av hennes indre verden, ikke en provokasjon eller et «modig opprør». I stedet for å tro på utdaterte påbud som sammenligner kvinnekropper med lett bedervelige varer, er det bedre å tro på seg selv. Det sparer enormt mye tid og energi, men fremfor alt er det en vakker demonstrasjon av selvrespekt.

Det er aldri for sent å være seg selv og skape sin egen stil. Gjennom sine stildemonstrasjoner inviterer denne femti år gamle fashionistaen oss til å ta tilbake kontrollen over garderobene våre før samfunnspresset dikterer vår indre stemme. Til syvende og sist eksisterer denne snerpete kleskoden bare i tankene våre. Så la oss omfavne «YOLO»-mentaliteten. Et kort antrekk og lange ideer er bedre enn omvendt, ikke sant?