Sminke seg mens man bruker krone: Det overraskende trikset som øker selvtilliten

Ved starten av året dukker det stadig opp ett nytt nyttårsforsett, og for én gangs skyld er det et ganske ærefullt et: å elske deg selv litt mer hver dag. Kanskje du også har lovet deg selv å sette pris på deg selv og være snillere mot deg selv foran speilet. For å holde ord, begynn med å bytte ut det enkle pannebåndet med en krone når du gjør deg klar. Dette tilbehøret, som hylles i Disney-filmer, har magiske krefter over selvtilliten.

Bli prinsessen du alltid har drømt om å være

Selvtillit burde være medfødt, men det er vanskelig å tilegne seg og, fremfor alt, å vedlikeholde. Du har kanskje allerede prøvd alt: å klistre søte ting på Post-it-lapper , si «Jeg elsker deg» til deg selv i speilet, praktisere selvmedfølelse , alt uten hell. I en tid hvor alle fokuserer på å styrke egoet sitt i stedet for magemusklene, vil du sette en stopper for denne langvarige indre kampen.

Det finnes faktisk et lite kjent og noe lunefullt ritual du kan prøve for å oppnå dette. Dette trikset finner du ikke noe sted i selvhjelpsbøker. Metoden? Utfør morgenens stelløvelser og vaskerier med en krone godt på plass på hodet. Å bruke en tiara, selv en kostyme-en, mens du pynter deg kan virke ganske trivielt. Likevel øker denne lille, kongelige gesten selvtilliten din i stillhet.

Kronen fungerer som en symbolsk markør for personlig verdi, og minner hjernen din subtilt om at du er sentrum for oppmerksomheten i dette øyeblikket. Dette hodeplagget, plassert på toppen av prinsessenes hoder og båret som et banner av dronninger, gir deg en usynlig kraft. Du føler ikke bare at du kanaliserer din favoritt Disney-heltinne; du blir en av dem. Den andre luksusen: kronen distraherer deg fra usikkerhetene dine og det som opprører deg, og lyser opp hver date med ditt speilbilde.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av jeca ☺︎ innholdsskaper (@jecamagenta)

Kronen, et svært symbolsk tilbehør

Kronen, en integrert del av barnekostymer, men også et slående element i brudekjolen, er ikke bare for spesielle anledninger eller barnlig rollespill. Den er et flott terapeutisk verktøy for endelig å oppleve ømhet i det til tider fiendtlige miljøet på badet.

I den kollektive fantasien er kronen allerede symbolet på alle privilegier. Det er den som pryder håret til vår Miss National, den som kler kvinner av edel avstamning, den som hersker mellom lokkene til våre livslange idoler. Kort sagt, kronen, enten den er laget av 24 karat gull, edelstener eller plast, gir en følelse av overlegenhet. Alt den legemliggjør er ren positivitet og prestisje.

Når man sminker seg, forvandler denne gesten rutinen til et sant ritual for selvforbedring. Detaljene i sminken blir mer raffinerte, mer presise, som om tilbehøret i seg selv pålegger en skånsom og elegant disiplin.

Et enkelt ritual som utgjør hele forskjellen før dagen

Selvtillit oppnås ikke gjennom slanking, aggressiv trening eller kvelende shapewear. Den bygges opp gjennom bevisste og bevisste handlinger. Å bruke en krone under sminkesøkten er ikke barnslig eller latterlig. Det er en måte å gjenvinne kontrollen over imaget ditt og belyse det du har en tendens til å skjule.

Å bruke en krone mens man sminker seg er mer enn bare en Instagram- eller TikTok-trend . Det handler om å forvandle en hverdagslig gest til et kraftig, styrkende ritual. Uansett stil, størrelse eller materiale på kronen din, er det viktigste å føle seg dyktig, strålende og selvsikker. Kronen minner deg på at du fortjener å bli behandlet som en dronning, ikke en lavklasse-vaskeromshjelp.

Alt som gjenstår er å erstatte den enkle krakken din med en tronlignende lenestol for å forbedre selvtilliten ytterligere og optimalisere denne teknikken. Og hvorfor ikke fullføre stilen med et vintage lommespeil som Belle sitt?