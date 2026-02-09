«Impostersyndromet», denne usynlige mekanismen som undergraver selvtilliten

Har du noen gang følt deg malplassert, til tross for suksessene dine? Som om suksessen din var en misforståelse og du risikerte å bli «avslørt» når som helst? Vær trygg: denne følelsen er vanlig, dypt menneskelig, og fremfor alt definerer den på ingen måte din verdi.

En vedvarende tvil til tross for svært reelle bevis

Impostersyndrom ble først identifisert i 1978 av psykologene Pauline Clance og Suzanne Imes . Det er preget av en vedvarende følelse av illegitimitet, selv i møte med objektive resultater, grader, forfremmelser eller positiv tilbakemelding. Du har kanskje jobbet hardt, oppnådd stor suksess, mottatt oppriktig ros ... og likevel hvisker en liten stemme inni deg at det egentlig ikke er takket være deg.

Mennesker som er berørt har en tendens til å tilskrive suksessene sine til flaks, tilfeldigheter, god timing eller andres vennlighet, snarere enn til deres ferdigheter, innsats eller intelligens. Denne mekanismen fungerer som et forvrengende filter: alt som bekrefter din verdi minimeres, alt som ligner tvil forsterkes.

Et fenomen som er langt mer utbredt enn vi tror

I motsetning til hva mange tror, rammer impostersyndrom ikke bare kvinner, selv om de ofte er mer utsatt for det, spesielt på grunn av vedvarende stereotypier eller underrepresentasjon innen visse felt som vitenskap, teknologi, politikk eller lederstillinger.

En studie fra 2020 av studenter og helsepersonell viste at over 80 % av dem hadde opplevd symptomer relatert til dette syndromet på et tidspunkt i livet. Med andre ord er denne følelsen ikke begrenset til en minoritet eller en spesifikk profil: den rammer dyktige, engasjerte og kompetente mennesker på alle suksessnivåer.

Svært reelle konsekvenser for ditt velvære

Selv om det er usynlig, kan impostersyndrom ta hardt på din mentale og emosjonelle helse. Når det fester seg, kan det føre til:

Konstant angst relatert til ytelse;

Utmattende perfeksjonisme , der ingenting noen gang er godt nok;

En intens frykt for å mislykkes eller dømme;

Søvnforstyrrelser, kronisk tretthet eller en følelse av mental overbelastning;

Selvsaboterende atferd, som å unngå visse muligheter, takke nei til forfremmelser eller falme i bakgrunnen i sammenhenger der du kan skinne.

Denne mekanismen beskytter deg ikke; den holder deg tilbake. Den hindrer deg i å fullt ut forstå din verdi, ditt potensial og din rett til å okkupere den plassen du fortjener.

Å gjenvinne kontrollen over denne indre dialogen

Den gode nyheten er at impostersyndrom ikke er uunngåelig. Det første steget er å sette navn på det. Å sette ord på det du føler hjelper allerede med å distansere deg fra disse automatiske tankene. Å snakke om det med kjære, betrodde kolleger eller en psykisk helsepersonell kan lette denne indre byrden betraktelig.

Andre betongspaker kan hjelpe deg:

Før dagbok over suksessene dine, store eller små, for å holde en konkret oversikt over ferdighetene dine;

Lær å motta et kompliment uten å bagatellisere det, uten å rettferdiggjøre deg selv, bare ved å si «takk»;

Aksepter at det å gjøre feil er en del av læringen, og at det ikke setter spørsmålstegn ved din legitimitet;

Det er spesielt nyttig å bli med i støttegrupper, profesjonelle nettverk eller mentorprogrammer i konkurransepregede miljøer.

Hva dette syndromet egentlig sier om deg

Impostersyndrom avslører ikke mangel på fortjenester, men ofte overdrevne krav til seg selv, drevet av en kultur preget av prestasjon, sammenligning og perfeksjon. Det rammer ofte engasjerte, samvittighetsfulle mennesker som ønsker å gjøre det bra – dypt positive egenskaper.

Kort sagt, det å erkjenne denne mekanismen er allerede en handling av godhet mot deg selv. Det er å velge å behandle deg selv med den samme omsorgen du gir andre. Du har rett til å tvile, men fremfor alt har du rett til å lykkes, lære, vokse og ta din plass, uten å be om unnskyldning for at du eksisterer.