Glem utseendet: disse personlighetstrekkene får alle til å smelte.

I en tid der utseende er den absolutte prioritet, overser vi ofte sjelens egenskaper, de som ingen kirurgi kan erstatte. Det fysiske utseendet endrer seg over årene, mens personligheten forblir intakt til tross for tidens gang. Sann skjønnhet sees ikke; den uttrykkes og leves. I denne tidsalderen med Botox, leppefyllere og for tidlige kosmetiske prosedyrer er det avgjørende å verdsette indre rikdom.

Personlighet før fysisk utseende

I dag bekymrer 10 år gamle jenter seg allerede for rynker de ikke engang har, 20 år gamle kvinner bruker sin første lønnsslipp på injeksjoner, og menn strømmer til Tyrkia for å fikse usikkerheten rundt håret. Fysisk utseende er ikke lenger bare en detalj; det er et viktig kriterium, en estetisk anerkjennelse, til og med en sjarmforsterker.

Likevel er det bare en fasade, bare en butikkfront. Hvis et bokomslag er det første visuelle elementet som fanger blikket vårt i en bokhandel, er innholdet mye viktigere enn formen. Vel, det er omtrent det samme for mennesker. Fysisk utseende er riktignok viktig, men personlighet seirer og kan vinne hjertene våre.

I motsetning til fysisk utseende, er personlighet sjelden foranderlig. Det er umulig å skjule ens sanne natur: den dukker alltid opp igjen med hevn, til tross for alle forsøk på å skjule den. Mer autentisk, mer rå og mindre formbar, personlighet er vår mest verdifulle ressurs. I en studie publisert i tidsskriftet Archives of Sexual Behavior, oppdaget brasilianske forskere to egenskaper som er mer slående enn fyldige lepper og en timeglassfigur.

Disse karaktertrekkene som utgjør hele forskjellen

I denne storskalastudien , utført på 778 cisgendere brasilianere i alderen 18 til 64 år, presenterte forskerne deltakerne en enkel øvelse. Målet? Å lage en sammensatt skisse av deres ideelle partner. Og det var ikke et spørsmål om å sette sammen deler av magasinmodeller for å danne én enkelt kropp. Målet her var å utvikle en psykologisk profil av deres ideelle partner. De fikk poeng som de kunne fordele som de ville på fem egenskaper: intelligens, vennlighet, fysisk attraktivitet, helse og sosioøkonomisk status.

Og mot alle forventninger la respondentene større vekt på intelligens og vennlighet. Ifølge denne opplysende og dypt betryggende studien er dette essensielle kriterier, de viktigste brikkene i det psykologiske puslespillet. Selv om det å si «du er snill» noen ganger er en høflig måte å avvise noens tilnærmelser på kjærlighetens språk, ser det ut til at det sier mye.

Med andre ord, intelligens kombinert med vennlighet trumfer fysisk utseende og økonomisk status. Moralen i historien: det er bedre å perfeksjonere og vise frem det du allerede har enn å ville ha det du ikke vil ha. «Uansett, hvis du vil tiltrekke deg flere potensielle partnere, ser det ut til at det å jobbe med hjernen og personligheten din er din beste ressurs», sa Joao Francisco Goes Braga Takayanagi til PsyPost .

Skjønnhet ligger andre steder enn på kroppen.

I en tid hvor det nesten er normalt å smøre seg inn med antialdringskrem som 18-åring, og hvor skjønnhet reduseres til en vulgær konkurranse om likhet, virker indre skjønnhet som et fjernt konsept. I en tid som er intolerant overfor aldring og pro-kirurgisk kirurgi, glemmer vi altfor ofte å feire de egenskapene som unnslipper øyet, men som taler til hjertet.

Likevel, bak en krok nese, et skjevt smil, lubne kinn eller tykke briller ligger en uvurderlig skatt: altruisme, empati, generøsitet, humor og intelligens. Kroppen er bare et smykkeskrin fylt med diamanter.

Så ikke vær redd for å være deg selv i sosiale situasjoner og uttrykk din personlighet. Disse egenskapene, som ofte blir rost , men ikke alltid verdsatt for sin sanne verdi, er dine styrker.