Denne originale måten å udødeliggjøre et svangerskap på tiltrekker seg stadig flere vordende mødre.

Vordende mødre nøyer seg ikke lenger med drømmende fotoshoots i minimalistiske studioer. De bevarer en mer håndgripelig og kunstnerisk oversikt over sine voksende mager. Mange setter igjen livets avtrykk på keramikkstykker og koser med leirekreasjoner. En poetisk måte å feire graviditet og fange all skjønnheten i denne flyktige kroppen.

Når en vase blir et minne fra graviditeten

Etter hvert som svangerskapet utvikler seg, forandrer magen seg og vokser i størrelse, og utvider seg i takt med babyen inni. For å fange denne kroppen, som ligner en komfortabel puppe, velger vordende mødre vanligvis tradisjonelle fotoshoots. Noen dokumenterer også hver dag av svangerskapet for å spore kroppens endringer og observere babyens vekst. Andre foretrekker realismen og autentisiteten til skulpturer og kroppsavstøpninger.

Flere og flere mødre velger en mer praktisk og håndgripelig tilnærming. De ønsker å fange disse ni månedene på en annen måte, gjennom et verk de kan berøre, beundre og stolt vise frem. De henvender seg derfor til keramikkkunstnere for å lage et spesiallaget verk, der de preger sin gravide mage i dette råmaterialet. I motsetning til hva man skulle tro, er de ikke muser, men verktøy i faget. Langt fra å bare være tilskuere til denne kunsten, er de dens hovedpersoner.

Prosessen er enkel og krever ingen tekniske ferdigheter. De presser magen mot en nymontert vase, og materialet vrir seg under effekten av denne milde omfavnelsen. Denne vasen, med sin glatte base, former seg etter konturene av mors mage. Den kan dermed skryte av et unikt design, ulikt noe annet i hyllen.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Mathilde • Atelier & céramiques à Toulouse (@caphestudio_)

Et stykke leire med sterk sentimental verdi

Denne vasen, som udødeliggjør denne korte perioden i livet og skildrer denne lille beboerens overgang i kroppene våre, er ikke bare et dekorativt objekt som er bestemt til å fylles med sesongbuketter. Det er en ode til morsrollen, en visuell hyllest til dette unike fysiske mellomspillet. Mer enn en vase, er det et destillat av følelser. Den fremkaller uventede spark, dumme ansikter som glipper inn i rutinemessige ultralydundersøkelser , og de første kjærlighetsordene som hviskes i intimiteten på et soverom.

Selv om livmoren ikke er ment å vare, og bare er en midlertidig silhuett, har denne vasen en uforanderlig levetid. Den er den rå illustrasjonen av graviditet, en del av vår historie, det første kapittelet i foreldreskapet. Og den daglige bruken fremhever dens poetiske symbolikk ytterligere. Ved å fylle denne vasen med kronblader, grønne stilker, knopper og andre markblomster, avgir mødre en erklæring til seg selv.

En original og øm praksis

På sosiale medier skaper disse vasene med graviditetsmerker like mye følelser som beundring. Brukere beskriver dem som et minne «mye mer personlig enn et fotografi» og roser en idé de anser som både kunstnerisk og dypt symbolsk. Noen ser dem til og med som et mer diskret alternativ til gipsavstøpninger, som ofte er imponerende og vanskelige å innlemme i en dekor.

I motsetning til fotoalbum som ender opp i en skuff eller tusenvis av øyeblikksbilder som er lagret på en telefon, finner denne kreasjonen sin plass i hverdagen. Plassert på en hylle, et salongbord eller en peishylle, fremkaller den umiddelbart de ni månedene da en kropp forvandlet seg til å gi liv. Hver bukett som plasseres inni ser ut til å forlenge denne historien, som om vasen fortsetter å feire fødselen lenge etter fødslen.

Til syvende og sist gjenspeiler denne trenden en bredere utvikling. Vordende mødre søker ikke lenger bare å udødeliggjøre svangerskapet sitt; de ønsker å forvandle det til et meningsfullt objekt. Etter fotoshoots i flagrende kjoler og mageavstøpninger, tilbyr keramikk en mer subtil måte å bevare et minne om denne perioden på. Et uperfekt verk, formet av kroppen selv, som minner oss om at de vakreste minnene noen ganger er de vi kan holde i hendene våre.