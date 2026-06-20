Denne moren deler de «strenge reglene» hun pålegger barna sine om sommeren, og internettbrukerne er delte.

Når sommerferien nærmer seg, dukker det opp et spørsmål i mange familier: bør de opprettholde et pedagogisk rammeverk eller la barna nyte full frihet? Den amerikanske influenceren Vidya (@queencitytrends), fulgt av millioner av abonnenter på TikTok, satte nylig fyr på debatten igjen ved å avsløre reglene hun bruker for sine to barn i ferien.

En aktiv sommer heller enn en sommer uten retning

Vidya Gopalan, kjent på TikTok som @queencitytrends, delte sin visjon om sommerferie i en video som gikk viralt. Som mor til to barn på 11 og 14 år forklarer hun at sommer for henne betyr avslapning ... men ikke inaktivitet. Før hun beskriver familiens rutiner, presiserer hun at det er en organisasjon som jobber for husstanden hennes. Ifølge henne bidrar det til å «unngå visse problematiske atferder knyttet til kjedsomhet og fremmer en mer balansert hverdag» å holde barn opptatt.

Lesing kontra skjermer: prinsippet som skaper oppstyr

Regelen som fikk mest oppmerksomhet fra internettbrukere gjaldt skjermtid. I denne familien gir hvert minutt brukt på lesing en grense på ett minutt for skjermtid. For moren er lesing viktig, spesielt siden mange barn gradvis slutter med det utenfor skolen.

Ifølge henne oppmuntrer dette systemet naturlig nok barna hennes til å lese flere bøker. Vidya (@queencitytrends) oppgir til og med at de allerede har lest flere bøker siden ferien startet. Denne metoden har appellert til mange internettbrukere, selv om noen påpeker at lesing først og fremst bør forbindes med glede og oppdagelse.

Sport, matematikk og friluftsliv står på agendaen.

Skjermtid er ikke det eneste som er regulert. Barn bruker også omtrent tjue minutter om dagen på matematikk, tilbringer minst to timer utendørs og deltar regelmessig i sport. Søvn er også underlagt visse regler. Leggetider er satt til bestemte tider, samtidig som det er rom for ekstra søvn om morgenen når timeplanen deres tillater det.

For noen internettbrukere er denne balansen mellom fritid, fysisk aktivitet og læring en utmerket forberedelse til starten av det nye skoleåret. Andre, derimot, ser det som en for tung arbeidsmengde i en periode som burde være dedikert til hvile.

Veiledning uten kontroll: hele poenget med utdanning

Vidyas innlegg (@queencitytrends) splittet raskt sosiale medier. Debatten, med kommentarer som roste strukturert foreldrerollen og kommentarer som fordømte overdreven kontroll, strekker seg langt utover den enkle konteksten av ferier. Selv om det er viktig for barn å ha rutiner, bør et pedagogisk rammeverk aldri bli en rekke forpliktelser eller permanente restriksjoner. Å være forelder betyr også å gi støtte med vennlighet, lytte til barnets behov og respektere tempoet deres.

Bak fraser som «streng foreldrerolle» eller «strenge regler» er det noen ganger nødvendig å være årvåken. Enkelte praksiser kan gli over i former for overdreven kontroll, eller til og med maskere giftig eller krenkende atferd når de fratar et barn deres autonomi, velvære eller rett til å gjøre feil. Ferier representerer også en verdifull tid til å slappe av, utvikle kreativitet, drømme, noen ganger kjede seg og bygge sine egne erfaringer. Et barn trenger ikke å være konstant opptatt eller opptatt for å trives.

Til syvende og sist fremhever kontroversen rundt reglene til den amerikanske influenceren Vidya (@queencitytrends) en enkel sannhet: det finnes ingen enkelt modell. Hver familie finner sin egen balanse mellom frihet og struktur. Nøkkelen er å skape et betryggende, respektfullt og omsorgsfullt miljø der barn kan vokse opp fredelig mens de nyter barndommen sin fullt ut.