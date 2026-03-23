Mens hun var gravid, tok hun bilder av endringene i magen sin i løpet av åtte måneder.

Gravide Amanda Macari (@macariamanda) udødeliggjorde 8 måneder av sin voksende mage i svart-hvitt, en rørende serie sett av tusenvis på Instagram.

En intim og poetisk fotoserie

Den brasilianske influenceren Amanda Macari (@macariamanda) delte en serie på 16 svart-hvitt-portretter som dokumenterte graviditeten hennes måned for måned. De to radene veksler mellom profil og frontbilder: i begynnelsen en knapt avrundet mage i skinny jeans; etter hvert som månedene går, vokser den sjenerøst frem til den åttende måneden, fortsatt fremhevet av en enkel BH og jeans. Disse minimalistiske bildene fanger mykheten i kurvene hennes, de beskyttende hendene og en håndgripelig ro.

Et dypt åndelig budskap

Bildeteksten, på portugisisk, gir gjenklang som en bønn: «9 måneder er ditt favoritthjem 🤰💗.» Deretter siteres Salme 139:13–16: «Du skapte mitt indre og vevde meg sammen i min mors liv. […] Dine øyne så mitt ufødte barn; alle mine dager var skrevet i din bok.» En bibelsk tekst som feirer livet før fødselen som en guddommelig skapelse, full av undring og predestinasjon.

En rørende feiring av morsrollen

Dette Instagram-innlegget er rørende i sin enkelhet og trofasthet: ingen filtre eller overflod, bare den intime forvandlingen av kroppen til et «hjem» for babyen. Kommentarer strømmer inn fra rørte vordende mødre som deler sine egne historier. Med emneknagger som #gravidasnotiktok knytter det bånd til et brasiliansk samfunn der graviditet oppleves som et daglig mirakel.

Amanda Macaris fotografier overskrider den enkle før/etter-sammenligningen og blir en poetisk og åndelig meditasjon over livets skapelse. Et rørende testamente som fremkaller den hellige skjønnheten i de ni månedene av svangerskapet.