Søvnparalyse: denne lidelsen rammer nesten én av tre personer

Tenk deg å være ute av stand til å røre deg, overbevist om at en truende tilstedeværelse lurer på rommet ditt. Dette er ikke en skrekkfilm, men søvnparalyse, en lidelse som fryser nesten 30 % av verdens befolkning minst én gang i livet, ifølge Cleveland Clinic .

Øyeblikket suspendert mellom drøm og virkelighet

Dette fenomenet oppstår i det nøyaktige øyeblikket kroppen går mellom søvn og våkenhet. Du er bevisst, du kan se rommet ditt, men du kan ikke bevege en muskel. Følelsen av tetthet i brystet, de skremmende hallusinasjonene (ondsinnede skikkelser, spøkelsesstemmer) og kvelningspanikken varer fra noen få sekunder til to minutter. En uhyggelig opplevelse som etterlater et varig inntrykk.

Hvorfor lammer hjernen din deg?

Under REM-søvn hemmer hjernen muskelbevegelser for å forhindre at drømmene dine blir utlevd. Søvnparalyse oppstår når bevisstheten kommer tilbake før kroppen er helt våken. Vanlige årsaker inkluderer søvnmangel, uregelmessige tidsplaner, søvnapné, stress, angst, narkolepsi eller til og med visse medisiner.

Skiltene som ikke lyver

Du kan verken snakke eller gestikulere, men øynene dine beveger seg. Frykten dominerer, noen ganger ledsaget av en følelse av å forlate kroppen. Denne lidelsen er mer vanlig hos personer i alderen 20–30 år, og forverres under stress; det er vanligvis nok å vekke personen for å avslutte episoden.

Bryte den onde sirkelen

Det finnes ingen mirakelkur for et fullverdig anfall, men forebygging er mulig. Så sørg for upåklagelig søvnhygiene: regelmessige søvnrutiner, et mørkt rom og ingen skjermer. Behandle eventuelle underliggende problemer (kognitiv atferdsterapi, antidepressiva om nødvendig). Under en episode, fokuser på en liten bevegelse (som å bevege en finger) for å hjelpe deg med å "utvinne" deg selv raskere.

En enkelt episode kan utløse leggetidsangst som ødelegger de påfølgende nettene. Vær snill mot deg selv: tretthet og forvirring etter anfallet er normalt. Hvis det kommer tilbake, kan en søvnstudie avsløre narkolepsi eller søvnapné.

Til syvende og sist er ikke søvnparalyse overnaturlig, men det kan være ganske urovekkende. Vær trygg: denne midlertidige blackouten truer ikke helsen din, bare nattesøvnen din. Prioriter søvnen din for fredelige oppvåkninger.