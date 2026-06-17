Å bli syk i starten av ferien: forstå «paradissyndromet»

Det er et scenario vi alle gruer oss til. Etter å ha telt ned dagene til ferien, forverres helsen vår plutselig på verst tenkelig tidspunkt. Til tross for utallige forholdsregler før den store avreisen, ender vi opp med en gjenstridig influensa som tvinger oss til å revidere planene våre. Ofte er det imidlertid ikke bare uflaks, men snarere «paradissyndromet», et merkelig fenomen som får oss til å føle oss forbannet.

Å bli syk rett i starten av ferien, et ritual

Fra juni og utover merker vi av i kalenderen som fanger frem til løslatelsen fra fengselet. Vi venter ivrig på høytiden og ser allerede for oss selv under kokospalmene, mens vi ser bølgene slå mot steinene og solen gå ned over havet.

Etter måneder med hardt arbeid gleder vi oss til å bytte ut kontorstolen med en solstol og utsikten over kollegene med et billedskjønn panorama. Bortsett fra at skjebnen noen ganger ikke er på vår side. Dagen før vi drar på ferie og drar mot nye horisonter, har vi rennende nese, kløende hals og dunkende hodepine.

Likevel tar vi ekstra forholdsregler for å unngå å føle oss uvel før den store avreisen: vi unngår klimaanlegg, selv om det betyr kvelning og svetting som i en badstue; vi unngår forsøk på å kysse og desinfiserer hendene våre omhyggelig til de er praktisk talt tørre. Men vi ender likevel opp med en nådeløs forkjølelse av uforklarlig opprinnelse. Da mistenker vi en guddommelig forbannelse eller bare uflaks.

Mange har allerede hatt denne uheldige opplevelsen. Situasjonen er så vanlig at det nå er mulig å utsette ferien til et senere tidspunkt, slik at du ikke trenger å tilbringe den i sengen og kan nyte den fullt ut.

«Paradissyndromet», den mest sannsynlige forklaringen

Det medisinske miljøet har en mer rasjonell forklaring enn esoteriske diagnoser. De snakker om «paradissyndrom». «Faktisk rammer «fritidssykdommen» alle mennesker som har svært intense jobber, med mye stress, mental arbeidsbelastning og vedvarende tempo», forklarer Carla Valette, en allmennmedisiner, til 20 Minutes .

I stedet for å sole oss i den varme sanden, befinner vi oss i tvungen rekonvalesens i hotellsengene våre. Og vår omhyggelig planlagte reiserute er fullstendig kastet ut i kaos. Symptomene varierer fra person til person, og det samme gjelder intensiteten. Noen ganger tar det form av en mild forkjølelse, og andre ganger er det ledsaget av migrene så alvorlig at det er utenkelig å gå ut. Da føler vi at immunforsvaret vårt svikter oss, og det er ingen tilfeldighet. Legen innrømmer at ved feriens begynnelse, som er intet mindre enn en avslappende pause fra en hektisk hverdag, er forsvaret vårt noen ganger i fritt fall.

Overraskende nok holder stresset vi opplever på jobb oss faktisk i «overlevelsesmodus». Det er derfor et godt «drivstoff» for immunforsvaret. Når det avtar, må kroppen uunngåelig omstille seg og trenger tid til å tilpasse seg. Dette forklarer hvorfor den er mindre effektiv i denne perioden når vi alle ber om å være i god helse.

Ifølge spesialister, bivirkningene av å gi slipp

Selv om ferier noen ganger bringer med seg bekymringer som frykten for å få et punktert dekk på vei hjem eller glemme noe viktig, er de vanligvis synonymt med ro. Vi tenker ikke på noe annet enn å nyte øyeblikket. Våre eneste forpliktelser er å bestille middag og planlegge aperitiffer ved solnedgang. «På ferie senker kroppen garden, slapper av, og vi er mer sårbare for infeksjoner og virus», forklarer praktikanten.

Og nei, det er ikke bare «alt i hodet ditt». Vi skaper ikke disse symptomene ut av løse luften. «Det er ikke psykologisk i det hele tatt, det er fysiologisk», understreker eksperten, før han legger til: «Dette forklarer også hvorfor disse menneskene ofte sjelden er syke mens de jobber.»

Og når «paradissyndromet» forvandler vår hardt opptjente ferie til et mareritt, må vi være tålmodige. Det finnes ingen mirakelkurer, bare litt indre justering. Det er en mulighet til å lære på nytt å lytte til kroppen vår, ofte stilnet av den profesjonelle vanviddet.