Denne månedlige aktiviteten kan forbedre velværet til mange kvinner

Lykkelige kvinner har et hemmelig våpen mot depresjon, og det kalles «søsterskap». Når de føler seg nedfor eller triste, foreskriver de seg ikke en spa-dag eller en shoppingtur, men en dose venninner. Ifølge svært seriøse studier er det å være sammen med venner utmerket terapi. En resept på godt selskap som skal fornyes hver 22. dag.

Jentekvelder ute: et velværeritual anerkjent av vitenskapen

Hva om ditt beste antidepressiva hadde navnet til en WhatsApp-gruppe og formen til en gjenforeningsscene fra Gossip Girl? Hva om svaret på hverdagsproblemene dine lå i en pyjamasparty fylt med sladder, hårruller og sjokolade ? Nødnummeret ditt når alt faller fra hverandre eller når livet blir for alvorlig er unektelig venninnenes mobilnummer. Talemeldinger som høres ut som podkaster og sentimentale skriftlige idémyldringsøkter er imidlertid ingen erstatning for en jentekveld hjemme. Du vet, den typen som menn anser som klisjéfylt og uinteressant, men som har effekten av et kraftig beroligende middel.

Enten det er en koselig testund, en livlig karaoke-sesjon , en uformell middagsselskap hjemme eller et hudpleietreff, føles jentekvelder nesten livsviktige når du føler deg nedfor. Du trenger din dose søsterskap for å gjenopprette kontakten som eliten fra Upper East Side i Blair Waldorfs stue. Og ifølge studier om emnet kan jentekvelder alene fylle opp dopaminnivåene dine. Mer enn sladderintervjuer eller salgspresentasjoner for hjemmet, er de like gjenopprettende som gongbad og meditasjonsøkter.

Ifølge en undersøkelse fra Talker Research i 2011 sa 78 % av kvinnene som ble spurt at de trenger en jentekveld hver 22. dag for å lade opp. Og av erfaring vet du at du vil føle deg lettet, med bedre selvtillit og bedre humør etter å ha gått ut av denne «girl power»-samlingen. Vit at dette ikke bare er en hyggelig «følelse». Jentekvelder ute, ofte beskyldt for å være overfladiske og meningsløse, er faktisk motgift mot depresjon.

Søsterskapsøyeblikk like nyttige som en terapitime

Gitt valget, vil kvinner heller være sammen med kjærestene sine og etter tur betro seg til hverandre mens de lytter til «Who Run the World» enn å delta på en middag med levende lys, selv en som minner om den i La La Land. Tallene taler for seg selv: 62 % av de spurte sa at de ville valgt en jentekveld fremfor en romantisk middag med partneren sin.

Dessuten slipper jenter helt taket når de er sammen med sine nærmeste venner. Faktisk foretrekker 83 % av kvinner ustrukturerte samtaler fremfor planlagte aktiviteter. Jentekvelder ute, uforutsigbare og preget av anekdoter som uskyldige ører ikke ville høre, er berikende, katartiske, oppkvikkende og givende. Kort sagt, det finnes ikke nok adjektiver til å liste opp de enorme fordelene. Det er en alt-i-ett-behandling.

En studie fra 2022 , utført av to forskere fra University of Santa Barbara i USA, presenterer disse kveldene som et dekompresjonskammer, et tilfluktssted fra kaos, en måte å slippe ut damp på. «Kvinner er mer tilbøyelige til å betro seg til hverandre, dele følelsene sine og støtte seg på hverandre i stressende tider», noe som fører til «betydelige psykologiske fordeler», avslører studien. Alt dette takket være «ta vare på hverandre og bli venn»-strategien – med andre ord, omsorg og båndbygging. Disse jentekveldene er like befriende som å knuse ting i et pelskledde rom og like beroligende som å klemme trær dypt inne i skogen.

Moralen i historien: Det er bra å ringe vennene dine, men det er bedre å se dem.

Noen ganger kan det være en skikkelig utfordring å organisere jentekvelder. Med den ene som har keramikkkurs hver kveld, den andre som camper på treningsstudioet til klokken 22, og dronningen av gjengen som alltid er overbooket, er det vanskelig å koordinere alles timeplaner. Du må praktisk talt planlegge et år i forveien for å finne riktig dato, mens i ungdomsårene er et enkelt kodenavn alt som skal til for å samle alle på et tilholdssted.

Likevel fortjener det du kanskje ser på som en valgfri kveld i tekstmeldingenes og digitale en-til-en-samtalers tidsalder å bli en prioritet igjen. Vi kommer ikke til å takke nei til en god to-timers samtale der vi setter verden på plass i pysjamasen. Dramatiske talemeldinger, hviskede «vent, la meg fortelle deg»-meldinger under dynen, raske debriefinger mellom T-banestopp – alt dette er verdifullt. Det sparer dager, lindrer angst og holder forbindelsen levende. Men la oss være ærlige: ingenting erstatter det virkelige liv, 3D-opplevelsen, tilstedeværelsen som tar opp plass i sofaen.

Å se vennene dine er en komplett sanseopplevelse. Det er uttrykkene deres når de dømmer noen uten å si et ord. Det er blikkene som sier mye. Det er energien som flyter, stillhetene som ikke er pinlige, latterutbruddene som er for høye og for intense. På telefonen snakker dere. I det virkelige liv bor dere sammen.

Å ringe holder flammen levende. Å se hverandre gir mer bensin på bålet. Begge deler betyr noe, men en felles latter rundt et bord vil alltid slå en latter-emoji. Noen ganger er vennenes komfortable seng like innbydende som en terapeuts sofa.