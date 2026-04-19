Denne kvinnen, som 66 år gammel, trener styrketrening og oppmuntrer til dette.

Léa Michel
@homebodytrainer _ Instagram

Teresa Burkett vekker oppsikt med sitt kroppsbyggingsinnhold i en alder av 66 år. Gjennom innleggene sine fremmer hun regelmessig trening og oppfordrer følgerne sine til å forfølge målene sine uavhengig av alder.

Reisen hennes illustrerer den økende interessen for trening blant eldre, et tema som er stadig mer synlig på sosiale medier.

En innholdsskaper som spesialiserer seg på hjemmetrening

Teresa Burkett deler jevnlig treningsvideoer på sosiale medier, der hun presenterer styrketreningsøvelser tilpasset ulike kondisjonsnivåer. Pseudonymet hennes, Homebodytrainer, gjenspeiler en tilnærming sentrert rundt fysisk aktivitet som kan gjøres hjemme.

Innholdet fremhever øvelser med manualer, frie vekter eller kroppsvektstrening, noe som bidrar til å fremme fysisk aktivitet som et element av daglig velvære.

Ifølge anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon bidrar regelmessig fysisk aktivitet til å opprettholde muskelhelse og mobilitet når vi eldes.

Kroppsbygging etter 60, et stadig mer synlig tema

Teresa Burketts publikasjoner er en del av en bredere trend der styrketrening blant eldre blir stadig mer synlig. Flere studier fremhever de potensielle fordelene med fysisk aktivitet for livskvalitet og uavhengighet.

Det nasjonale aldringsinstituttet opplyser at muskelstyrkende øvelser kan bidra til å opprettholde balanse og mobilitet. Disse anbefalingene oppfordrer til passende trening, skreddersydd for individuelle evner.

En melding med fokus på konsistens og progresjon

I videoene sine vektlegger Teresa Burkett konsistens fremfor prestasjon. Hun understreker jevnlig viktigheten av gradvis progresjon skreddersydd til hver enkelt persons evner.

Harvard Medical School indikerer at styrketrening kan bidra til å opprettholde muskelmasse med alderen, en viktig faktor for mobilitet.

Innholdet publisert av Teresa fremhever en tilgjengelig tilnærming som oppmuntrer til regelmessighet i idrettspraksis.

Synlighet forsterket av sosiale medier

Sosiale medier spiller en viktig rolle i å spre inspirerende historier knyttet til sport og velvære. Innholdsskapere som deler sin personlige fremgang kan oppmuntre andre internettbrukere til å ta i bruk en fysisk aktivitet.

Ifølge en studie publisert i Journal of Medical Internet Research , kan nettsamfunn fremme motivasjon knyttet til fysisk trening.

Teresa Burketts synlighet bidrar til å illustrere mangfoldet av profiler blant de som driver med styrketrening. I motsetning til hva mange tror, er styrketrening gunstig i alle aldre, inkludert for kvinner over 60 år.

Karrieren hans illustrerer en økende trend med å fremme sport som noe tilgjengelig i ulike aldre i livet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
«Tech neck», en tilstand knyttet til skjermer som blir stadig mer vanlig

«Tech neck», en tilstand knyttet til skjermer som blir stadig mer vanlig

Å se på telefonen, jobbe på en datamaskin, skrolle i det uendelige … skjermene dine er en del...

Pustemetoden som kan hjelpe deg å sovne på få minutter

Vende og vender du deg i sengen, tankene raser og søvnen unnslipper deg? Du er ikke alene. Blant...

Han injiserte seg selv med 856 doser gift, et bly som kunne forvandle medisin.

Historien kan virke som tatt rett ut av en film, men den fascinerer forskere i dag. Amerikaneren Tim...

Å ikke kunne sove uten bakgrunnsstøy: forskere ser det som mye mer enn bare en enkel vane

Å sove med bakgrunnsstøy – en vifte, naturlyder eller en TV-serie – er en vanlig praksis som hjelper...

Hva nevrovitenskapen avslører om vanskelighetene våre med å bremse ned

Til tross for oppmuntring til meditasjon, stillhetsretreater, telefonfrie utflukter og samtaler om indre fred, sliter vi med å...

Å ha et «favorittsted» er ikke ubetydelig: vitenskapen forklarer hvorfor

Kanskje du har en favorittkafé eller et sted med sterk sentimental verdi som du fortsatt besøker til tross...