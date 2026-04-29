Som 20-åring ble denne amerikanske turisten blind på det ene øyet etter en enkel dusj.

En enkel, hverdagslig gest, en dusj tatt uten å tenke ... og et liv snudd på hodet. Dette er hva Grace Jamison, en 20 år gammel amerikaner, opplevde under en tur til Den dominikanske republikk. Historien hennes , som gikk viralt på sosiale medier, reiser et spørsmål som mange kontaktlinsebrukere aldri har tenkt over.

Dusjing med kontaktlinser: en ødeleggende infeksjon

Mens hun oppholdt seg i Den dominikanske republikk, dusjet Grace Jamison med kontaktlinsene på. Det lokale springvannet, som var dårlig renset, inneholdt en mikroskopisk parasitt: Acanthamoeba. Denne mikroorganismen, som var fanget mellom linsen og hornhinnen, forårsaket Acanthamoeba keratitt, en alvorlig infeksjon i hornhinnen.

Akantamøbe finnes i vann fra springen, innsjøer, svømmebassenger, støv og til og med jord. Kontaktlinser lager umerkelige mikrofissurer i øyet, slik at parasitten kan infiltrere mellom linsen og hornhinnen ved den minste kontakt med forurenset vann. Contact Lens Society of America minner oss om at «linser er medisinsk utstyr, og at det å overholde hygieneregler – spesielt å unngå kontakt med vann mens du dusjer, svømmer eller sover – er en viktig del av riktig bruk.»

En feildiagnose som gjorde vondt verre

Noen uker senere tilbake i USA oppsøkte Grace Jamison en optiker som feildiagnostiserte infeksjonen og foreskrev kortikosteroid-øyedråper – en behandling som var kontraindisert i dette tilfellet. En uke senere var hun blind. Hun forble blind i omtrent to måneder før hun startet passende behandling. En slik forsinket diagnose er dessverre vanlig for denne tilstanden, som er lite kjent selv blant helsepersonell.

En lang og smertefull behandling

Acanthamoeba keratitt er en spesielt vanskelig sykdom å behandle. Grace Jamison forklarer at hun må påføre øyedråper hver halvtime eller hver time. Hun beskriver intense smerter som stråler ut i hele hodet, lysfølsomhet og søvnvansker.

Hun varsler millioner av kontaktlinsebrukere.

Siden diagnosen ble stilt, har Grace Jamison brukt sosiale medier for å øke bevisstheten. Hun oppfordrer kontaktlinsebrukere til aldri å dusje, svømme eller sove med linsene sine, til å vaske hendene før de håndterer dem, og til alltid å bytte oppbevaringsvæske etter hver bruk. Historien hennes har utløst en flom av reaksjoner fra folk som er sjokkerte over at optikeren deres aldri advarte dem.

Til syvende og sist tjener Grace Jamisons historie som en påminnelse om at en tilsynelatende harmløs handling kan ha irreversible konsekvenser. Å bruke kontaktlinser betyr også å følge strenge hygieneregler – noen av disse er fortsatt altfor lite kjente. Et enkelt budskap, men potensielt livreddende.