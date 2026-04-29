Som 111-åring deler den eldste mannen i USA sine tre vaner.

Som 111-åring fascinerer Luis Cano like mye for alderen sin som for den enkle livsstilen sin. Det finnes ingen «mirakelkur» eller komplisert program: mannen som offisielt er anerkjent som den eldste personen i USA deler tre svært tilgjengelige vaner. En inspirerende historie, uten å presentere den som en universell regel.

Hvem er Luis Caño?

Luis Cano ble født 9. desember 1914 i et fjellområde i Colombia. Han bor for tiden i Linden, New Jersey. Alderen hans ble offisielt bekreftet i desember 2025 av LongeviQuest, en organisasjon som spesialiserer seg på å verifisere levealderregistreringer.

I løpet av livet tjenestegjorde han i den colombianske hæren i 1937 før han grunnla et busselskap som forbandt flere isolerte landsbyer. På 1990-tallet bosatte han seg i USA med sin kone, Alicia. Sammen oppdro de ti barn. I dag spenner hans store familie over USA, Colombia, Spania og Storbritannia.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av we are mitú (@wearemitu)

Hans tre vaner, uten dilldall

Da Luis Cano ble spurt om hemmeligheten bak hans lange levetid, svarte han med stor spontanitet:

Ikke drikk alkoholholdige drikker

sov godt

RØYKING FORBUDT

Tre enkle vaner, langt unna kompliserte velværetrender eller spektakulære løfter. Ingen mirakeltilskudd, ingen revolusjonerende metoder, ingen ekstreme rutiner. Og når hun blir spurt om hvordan man kan leve godt, utover antall år, er svaret hennes like direkte: oppfør deg bra. En enkel, tydelig filosofi forankret i hverdagen.

Et naturlig og fargerikt kosthold

Luis Cano beholdt også spisevaner inspirert av sine colombianske røtter. Tallerkenen hans inneholdt lenge grønnsaker, bønner, chilipepper og avokado – med andre ord enkle, sunne og smakfulle ingredienser. Hans tilnærming til spising var basert på regelmessighet snarere enn mangel. Historien hans minner oss om at et balansert kosthold også kan være synonymt med glede, tradisjon og generøsitet.

Aktiv lenge, alltid nysgjerrig

Luis Cano forble svært aktiv til han var 105. Før han fikk covid-19 i 2020, brukte han mye av sommeren på hagearbeid. Familien hans delte til og med en video av ham, 104 år gammel, hvor han energisk svingte riven sin for å vise at han ikke hadde noen intensjon om å senke farten.

Selv i dag holder han seg våken store deler av dagen. Han liker å se på forbipasserende fra vinduet sitt, resitere tradisjonell colombiansk poesi og tilbringe tid med barna, barnebarna og oldebarna sine. Et vakkert bevis på at vitalitet ikke måles etter alderen på ID-kortet ditt.

En godt likt person i byen sin

I Linden har Luis Cano blitt en lokal kjendis. Ordføreren selv fremla en offisiell proklamasjon til hans ære. Hvert år feirer også naboene hans bursdagen hans, noen ganger med tuting når de kjører forbi huset hans, som er dekorert med et skilt som viser hans tresifrede alder. En mild og gledelig beryktethet som gjenspeiler hans livshistorie.

En inspirasjon, ikke en forpliktelse

Det er viktig å huske at Luis Canos vaner er hans egne. De gjenspeiler hans historie, hans epoke og hans personlige valg. De er verken en garantert formel eller en standard som skal følges for enhver pris. Levelengde avhenger av mange faktorer: genetikk, miljø, tilgang til helsetjenester, stressnivå, livsstil og til og med biologisk tilfeldighet. Og fremfor alt ønsker ikke alle nødvendigvis å leve over 100. Noen mennesker streber fremfor alt etter et liv rikt på mening, balanse, glede eller frihet, uavhengig av antall år.

Kort sagt, alle har et ulikt forhold til tid, helse og lykke. Det viktigste er å bygge et liv som gjenspeiler hvem du er, i en kropp som er respektert og i henhold til dine egne ønsker.