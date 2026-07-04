«Kvinner burde ikke løfte vekter»: Denne utøveren reagerer på en fortsatt vedvarende stereotypi

Ifølge noen menn bør kvinner nøye seg med noen få kjerneøvelser på en skummatte, trene med måte og nøye unngå området med frie vekter, som tydeligvis er reservert for menn. For de som blir avskyelig av synet av kvinner som løfter manualer og utfører herkuliske øvelser, svarer denne kroppsbyggeren med sine massive skuldre og pumpede armer.

En styrkedemonstrasjon som knuser myten om den svake kvinnen

På sosiale medier, så snart kvinner viser frem sin velformede fysikk takket være vektløfting og deler sine skremmende treningsøkter med tunge vekter, klager menn. De bekymrer seg for sin femininitet og tror at kvinner blir mindre attraktive, noe som reduserer sjansene deres for å vinne hjerter. Deretter etterlyser de muskuløs beskjedenhet slik at kvinner forblir atletiske og ikke overskygger dem med sin imponerende fysikk. De ønsker ikke at menn skal føle seg underlegne, men heller opprettholde et skinn av troverdighet i tilfelle fare.

I det rådende estetiske idealet bør ikke en kvinne ha overdreven muskelmasse, men heller tone , slanke og forme seg selv ved å gjøre bensirkler, utfall med kroppsvekt og små armbevegelser med manualer som veier mindre enn hjernen til haterne hennes – knapt noen få gram. @kechynara nekter imidlertid å la disse tynnhetsstandardene diktere treningsrutinen hennes.

Innholdsskaperen, som knuser stereotypen om den skrøpelige og forsvarsløse kvinnen med et enkelt skuldertrekk, bruker tiden sin på å finpusse fysikken sin. Hun trener ikke for å gå ned i vekt, men for å løfte den, og tester stadig grensene for styrken sin. Vi ser henne i aksjon, trekke en hel stabel med vekter på lat pulldown, synlig lide under en fullpakket bendag, og spre armene som en fugl med vingene.

Løfte vekter slik at haterne skal tenke seg om to ganger før de snakker.

Denne kvinnen, en blanding av Lara Croft, Wonder Woman og She-Hulk, deler sin atletiske reise på nettet i et slags overgangsrite. I tillegg til å være et sterkt eksempel på kvinnelig styrke, bærer hun også med seg viktige budskap. «Jeg feirer meg selv fordi mange versjoner av meg selv har kjempet for denne freden og selvtilliten», erklærer hun i et innlegg som er fullt av medfølelse.

Til syvende og sist handler treningsøktene hennes mer om å gjenopprette kontakten med seg selv, handlinger av egenkjærlighet, enn fritidsaktiviteter. «Treningssenteret er terapien min», sier hun i et annet innlegg. Og selv om hun ser ut til å lide fryktelig på skjermen, går hun derfra med et lett hjerte og en styrket selvtillit.

Langt fra å ha den samme fysikken som i reklamekampanjene til disse treningstemplene, prøver hun ikke å imitere jentene i vinduene. Faktisk har hun nådd toppen av selvtillit. Når hun ikke styrker egoet sitt, trosser hun kritikk ved å vise frem musklene og innta positurer som minner om greske guder. Hantlene hun løfter med et trassig blikk er formidable våpen mot kritikerne hennes.

Bak dette forbudet ligger frykten for muskuløse kvinner.

Hvis muskuløse kvinner fremkaller så sterke reaksjoner, er det ikke bare et spørsmål om smak eller estetikk. I århundrer var fysisk styrke nærmest et biologisk privilegium forbeholdt menn. Å se en kvinne løfte tyngre vekter enn noen menn utfordrer dermed et hierarki som lenge har blitt ansett som naturlig.

I kommentarfeltet til disse videoene følger kritikken alltid det samme mønsteret. Internettbrukere hevder at disse kvinnelige utøverne «ser ut som menn», at de «mister sin femininitet», eller at de aldri vil finne en partner. Som om atletisk aktivitet fremfor alt må forbli forenlig med det mannlige blikket. Bak disse bemerkningene ligger ofte den samme ideen: en kvinne kan være atletisk, forutsatt at hun ikke blir sterkere enn de som ser på henne.

Gjennom videoene sine minner @kechynara oss om en åpenbar sannhet: vektstenger har aldri hatt et kjønn. En vektstang med belastning krever ikke ID-kort eller kromosomer før den løftes. Den belønner rett og slett hardt arbeid, konsistens og disiplin. Jo flere kvinner tillater seg å okkupere denne plassen, desto mer demonterer de ideen om at kroppene deres skal være diskrete, lette eller skjøre for å bli akseptert.

Til syvende og sist er det ikke sikkert at den virkelige vekten denne utøveren løfter er den som er inngravert på vektskivene. Det er flere tiår med stereotypier som forbinder styrke med menn og delikatesse med kvinner. Med hver repetisjon beviser hun at en kvinne ikke trenger å virke svak for å være feminin, og heller ikke be om unnskyldning for å være sterk for å være seg selv fullt ut.