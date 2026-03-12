«Jeg er utslitt uten grunn»-syndromet: hvordan mars endrer rytmene våre

Du sover godt, timeplanen din er ikke noe mer travel enn vanlig ... og likevel føler du deg sliten. Hvis denne følelsen høres kjent ut i mars, er du ikke alene. Dette energifallet, som ofte nevnes på slutten av vinteren, tilsvarer faktisk en tilvenningsperiode for kroppen.

En overgangsperiode for kroppen

Mars markerer et avgjørende øyeblikk mellom to årstider. Etter flere vintermåneder må kroppen gradvis tilpasse seg et miljø i endring: dagene blir lengre, temperaturene endrer seg, og naturlig lys blir mer tilstede.

Disse endringene kan virke subtile, men de krever faktisk at kroppen din tilpasser seg. Som en motor som starter forsiktig etter en lang pause, justerer kroppen innstillingene sine. I løpet av denne overgangsfasen opplever noen uvanlig tretthet, en følelse av treghet eller mangel på energi. Dette er helt normalt: din biologiske rytme kalibreres rett og slett på nytt.

Lys, lederen av din indre klokke

En av hovedfaktorene bak denne sesongmessige trettheten er naturlig lys. Det spiller en viktig rolle i funksjonen til den biologiske klokken din, også kjent som døgnrytmen din. Når dagene blir lengre om våren, må kroppen din justere produksjonen av visse hormoner. Et av de viktigste er melatonin, hormonet som regulerer søvn.

Om vinteren fremmer lave lysnivåer økt melatoninproduksjon. Når lyset plutselig øker om våren, må kroppen din balansere denne mekanismen på nytt. Denne justeringen kan midlertidig forstyrre søvn-våkensyklusen din. Som et resultat kan du føle deg lite energi selv etter en god natts søvn.

Vinteren setter noen ganger spor

Slutten på vinteren kan også påvirke energinivået ditt av andre grunner. I løpet av de kaldere månedene endres ofte livsstilsvanene: mindre lys, mer tid innendørs og noen ganger mindre fysisk aktivitet. Soleksponering spiller for eksempel en viktig rolle i å opprettholde visse kroppslige balanser. Etter flere måneder med lave lysnivåer kan kroppen din trenge tid til å tilpasse seg en mer dynamisk rytme.

Noen forskere omtaler dette som sesongbetinget tretthet . Det er ikke et motivasjonsproblem eller mangel på viljestyrke: kroppen din går rett og slett gjennom en tilpasningsperiode. Kroppen din er ikke «etter skjema». Den utvikler seg i sitt eget tempo.

Tidsendringen, en liten, diskret forstyrrer

Som om ikke denne overgangen var nok, forstyrrer et annet element noen ganger balansen: overgangen til sommertid, vanligvis i slutten av mars. Denne ene times endringen kan virke minimal, men den endrer den indre klokken litt. Selv en så liten endring kan påvirke søvnkvaliteten i noen dager. Noen merker da økt døsighet, tretthet eller konsentrasjonsvansker. Den gode nyheten: kroppen tilpasser seg vanligvis raskt.

Noen få steg for å få tilbake energien din

For å støtte kroppen din gjennom denne overgangen, kan noen få enkle vaner utgjøre hele forskjellen.

Naturlig lys tidlig om morgenen hjelper den biologiske klokken din med å synkronisere. En kort morgentur eller frokost i nærheten av et lyst vindu kan allerede støtte denne balansen.

Å opprettholde en regelmessig søvnrutine hjelper også kroppen med å gjenopprette en stabil rytme. Moderat fysisk aktivitet kan også øke energinivået og forbedre søvnkvaliteten.

Til slutt hjelper et variert og balansert kosthold kroppen med å fylle på ressursene sine etter vinteren.

Kort sagt, hvis du føler deg sliten i mars, er det ingen grunn til å føle deg skyldig. Denne følelsen er vanlig og i de fleste tilfeller midlertidig. Kroppen din går rett og slett jevnt fra vinter til vår. Og som enhver levende organisme fortjener den tiden og oppmerksomheten den trenger for å gjenvinne styrken.