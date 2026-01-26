Press, andres blikk, utmattelse: disse tenåringsjentene vender ryggen til sporten.

Å drive med sport burde være synonymt med glede og velvære. Likevel blir opplevelsen for mange tenåringsjenter en kilde til stress og ubehag. I Frankrike, som internasjonalt, er det en bekymringsfull trend: jenter trekker seg gradvis tilbake fra fysisk aktivitet etter hvert som de blir eldre.

Når kroppen blir en hindring

Puberteten er en tid med intens forvandling, og ungdomskroppen kan noen ganger føles ukomfortabel. I Frankrike innrømmer 63 % av tenåringsjenter at de føler seg usikre på utseendet sitt, noe som er en stor hindring for å delta i idrett. Denne virkeligheten er ikke unik for Frankrike: i Storbritannia slutter 43 % av jentene å drive med idrett, og oppgir lignende årsaker, alt fra problemer med kroppsbilde til menstruasjon, for ikke å nevne frykten for å bli dømt av andre.

På den andre siden av Atlanterhavet viser en kanadisk studie at én av tre tenåringsjenter gir opp sport innen de fyller 16 år. Årsakene er de samme: fysiske endringer, men også mangel på inspirerende rollemodeller og passende veiledning. Disse tallene tjener som en påminnelse om at forholdet til ungdomskroppen er et universelt problem som fortjener oppmerksomhet og medfølelse.

Livsstiler som kveler lysten til å bevege seg

Utover bekymringer om fysisk form, utgjør tidsbegrensninger en annen hindring. Mer enn halvparten av franske tenåringsjenter (57 %) rapporterer at deres travle timeplaner gir lite rom for sport. Amerikanske studier bekrefter denne trenden: jenter fra mindre privilegerte bakgrunner har dobbelt så stor sannsynlighet for å slutte å drive med sport som sine mannlige motparter, på grunn av mangel på tid, tilgjengelige fasiliteter eller familiestøtte.

Sene arbeidstider, lange reiser og mangel på idrettsfasiliteter som er tilpasset dem, gjør deltakelse vanskelig, til og med motløsende. Denne observasjonen viser at barrieren ikke bare er psykologisk: den er også logistisk og sosial.

Andres blikk: en universell byrde

Så vel i garderoben som på banen kan dømmekraft være lammende. I Frankrike rapporterer 40 % av tenåringsjenter at de føler seg ydmyket av måten andre ser på dem. I Storbritannia stiger denne følelsen til 68 %, forsterket av standardene som promoteres på sosiale medier.

I Canada velger noen unge jenter å slutte med lagidrett rett og slett for å unngå å «vise kroppen sin» eller bli hånet av jevnaldrende. Dette sosiale presset, kombinert med frykten for å bli dømt av andre, bidrar til å skape et miljø der sport slutter å være en glede og blir en kilde til angst.

Tretthet og sportsutbrenthet

Rundt om i verden ser det ut til at tenåringsjenter følger samme vei: de økende kravene fra skole, sosialt liv og digital teknologi gir lite rom for sport. Når det utøves konkurransemessig, kan det til og med generere ekstra stress. Unge fargede kvinner eller kvinner fra vanskeligstilte bakgrunner møter enda flere hindringer, noe som forverrer deres manglende interesse for sport og dets konsekvenser for deres fysiske og mentale helse.

Løsninger som endrer spillet

Stilt overfor denne situasjonen viser det seg at flere initiativer viser seg å være oppmuntrende. MGEN-Kantar-studien anbefaler spesielt passende timer (17.00–19.00), praktisk beliggende fasiliteter, fleksible økter og støttende veiledning. Disse ideene finner gjenklang andre steder i verden:

I Canada tilbyr programmet «She Plays» ikke-konkurransepregede aktiviteter med fokus på moro og selvtillit.

I Storbritannia hjelper «This Girl Can» tenåringsjenter med å gjenoppta kontakten med sport uten prestasjonspress.

I Australia har «Girls Make Your Move» som mål å redusere frafall ved å gjøre idrett inkluderende og synlig.

Disse initiativene viser at det med lytting og tilpasning er mulig å gi tenåringsjenter tilbake lysten til å bevege seg, samtidig som de respekterer rytmen og kroppene deres.

En folkehelsekrise

Nedgangen i tenåringsjenters interesse for sport er ikke bare en forbigående trend: den påvirker både fysisk og mental helse. Mindre fysisk aktivitet fører til økt stillesittende atferd, risiko for vektøkning, menstruasjonsproblemer, samt angst, isolasjon og tap av selvtillit. I Frankrike slutter nesten én av to jenter å delta i sport mellom 13 og 18 år. Globalt anslår WHO at 84 % av tenåringsjenter ikke oppfyller minimumsanbefalingene for fysisk aktivitet.

Å gi tenåringsjenter tilbake gleden ved bevegelse handler derfor ikke bare om prestasjon: det handler om helse, velvære og selvtillit. Med skreddersydde løsninger er det mulig å forvandle idrett til en positiv, tilgjengelig og befriende opplevelse for alle.