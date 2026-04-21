Dette fenomenet, som er vanlig hos par, maskerer faktisk reelle fysiologiske forskjeller.

I mange par gjentar det samme scenariet seg: den ene personen leter etter et teppe mens den andre åpner vinduet. Og denne kontrasten er langt fra anekdotisk, siden den kan forklares med svært reelle forskjeller i hvordan hver kropp produserer, beholder og oppfatter varme.

Hvorfor er den ene kald når den andre er varm?

Dette vanlige fenomenet er ikke bare et spørsmål om komfort eller vane. Termoregulering, det vil si kroppens evne til å opprettholde sin indre temperatur, varierer fra person til person. Ikke alles kropp produserer samme mengde varme, og den fordeler den heller ikke på samme måte.

Dette forklarer hvorfor to personer i samme rom eller under samme dyne kan oppleve svært forskjellige temperaturer i et parforhold. Følelsen er vanlig, men den er ofte basert på konkrete fysiologiske faktorer.

Metabolismen spiller en sentral rolle

En av de viktigste faktorene som er involvert er stoffskiftet. Jo høyere stoffskiftet er, desto mer varme produserer kroppen i hvile. Motsatt kan et lavere stoffskifte gjøre at du føler deg kaldere raskere. Skjoldbruskkjertelen, som spiller en rolle i reguleringen av stoffskiftet, kan også påvirke denne oppfatningen. NHS lister opp følelsen av å være "kaldere enn vanlig" som et vanlig symptom på hypotyreose.

Blodsirkulasjon, kroppsmasse og hormoner

Blodsirkulasjonen spiller også en viktig rolle.Harvard Health påpeker at flere faktorer kan forklare en vedvarende følelse av kulde, inkludert lav kroppsmasse, visse sirkulasjonsforstyrrelser eller et problem med skjoldbruskkjertelen.

Kroppssammensetning har også betydning. Harvard Health forklarer at fett fungerer som isolasjon, mens muskelmasse bidrar til å generere varme. Derfor kan det hende at to personer av ulik størrelse ikke opplever det samme termiske miljøet på samme måte. Hormoner spiller også en rolle, spesielt når en skjoldbruskkjertellidelse endrer energiproduksjon og temperaturregulering.

Hvorfor forekommer denne uoverensstemmelsen så ofte hos par?

Denne mindre konflikten i hjemmet er så vanlig fordi den involverer flere faktorer: subjektive følelser, komfortvaner og også biologiske parametere som varierer fra person til person. Selv i samme seng regulerer ikke to kropper temperaturen sin på nøyaktig samme måte.

Dette betyr ikke at det finnes en absolutt regel for alle par, men medisinske kilder bekrefter at individuelle forskjeller i metabolisme, kroppsmasse, sirkulasjon og helsetilstand kan være nok til å forklare denne svært vanlige hverdagsavviken.

Når dette fenomenet krever medisinsk rådgivning

I de fleste tilfeller skyldes denne kontrasten mellom to partnere rett og slett normale individuelle forskjeller. Men hvis en følelse av kulde eller varme blir ny, intens eller vedvarende, anbefaler Cleveland Clinic å være oppmerksom, spesielt hvis den er ledsaget av tretthet, svakhet eller andre symptomer.

Med andre ord er det ikke nødvendigvis et problem å ha en partner som alltid er kald eller mer følsom for varme. Denne hverdagslige uenigheten tjener hovedsakelig som en påminnelse om at alles kropp opplever temperatur forskjellig.

Hvis én person føler seg kald mens en annen føler seg varm, er det ikke bare et spørsmål om personlighet eller særegenheter. Metabolisme, sirkulasjon, kroppssammensetning og hormoner kan være nok til å skape en reell forskjell i hvordan de føler seg mellom to personer som bor i samme miljø.

