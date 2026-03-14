Denne diskrete vanen som noen menn tar til seg i et forhold

Mens kvinner jevnlig bruker «Notater»-appen på telefonene sine for å notere navnene på sine fremtidige barn og handlelister, bruker menn den også. Og ikke bare for å huske passord eller bilmodellnumre. De digitale notatbøkene deres er langt fra tomme, og det de inneholder er ganske romantisk. En trend dukker opp på TikTok: menn viser frem dette «hemmelige notatet» de har om kjærestene sine på telefonene sine.

Merknader om kjærestens preferanser

Det er ikke bare kvinner som fyller de virtuelle sidene i «Notater»-appen sin, som nesten er som en personlig dagbok. Mens de bruker den til å skrive handlelister, huske vennenes råd, skissere sin ideelle mann og fortelle om barndomstraumer, bruker menn den til et annet formål. Og nei, dagbøkene deres er ikke fylt med gamersjargong eller uforståelige treningsrutiner. Menn vier hele sider til kjærestene sine og fører en skikkelig fil over dem. Ingenting kompromissløst, vær trygg.

Når kjæresten din ikke bombarderer deg med morsomme «Reels» , er han sannsynligvis for opptatt med å fylle ut profilen din og finpusse din online-persona. I motsetning til kvinner, som ofte har et ferdig utkast til brudd for hånden, bruker menn notater som klistrelapper. Siden de ikke har nok hjernekapasitet til å huske favorittfargen, skostørrelsen og Starbucks-drikken din, holder de oversikt over disse tingene i notatene sine.

Selv om denne 007-aktige teknikken kan virke som stalking fra en fremmed, høres det spesielt søtt ut i hendene på partneren din. Å måle ringfingeren din i påvente av et frieri, ingrediensene i favorittsandwichen din fra Subway, datoen for deres første møte ... menn vil ikke glemme noen detaljer.

En omtenksom gest fremhevet på TikTok

Langt fra å være en obsessiv psykopats vane, er denne lille sentimentale påminnelsen et vakkert uttrykk for kjærlighet. Innholdsskaper Jessica Kirk avdekket denne hemmelige praksisen, som tvinger menn til å snu telefonene sine og forklarer hvorfor de skriver mens du snakker. Etter innlegget hennes benektet ikke mennene det. Tvert imot, de innrømmet sine romantiske tendenser, inkludert skjermbilder.

De åpnet ivrig «Notater»-appen sin, bekreftet ryktene og delte sin grundige research på kjærestens smak. Det er nesten som en biografi. Disse mennene husker ikke bare partnerens signaturduft. Lesefrekvens, allergier, emner som irriterer henne, små daglige særegenheter, rekkefølgen hun spiser maten sin i, det eneste yoghurtmerket hun spiser ... dette er ikke trivielle detaljer, men en grundig og detaljert analyse. Selv James Bond kan ikke konkurrere. Selv menn kan stamme når det gjelder å planlegge ferier eller husarbeid, demonstrerer de her sine organisatoriske ferdigheter.

Hva denne trenden egentlig sier

Hvis partneren din skriver klokken 3 om natten, skriver de sannsynligvis ikke til elskerinnen sin. De taster mer sannsynlig inn lykketallet ditt eller bestillingen din på den italienske restauranten. Disse kjærlighetsbrevene, som nesten er som relasjonsbrev, viser først og fremst et ønske: et ønske om å være oppmerksom på detaljer. Å huske favorittsjokolademerket ditt, filmen som alltid får deg til å gråte, eller favorittblomsten din er langt fra trivielt. Det er en subtil måte å vise at du lytter og husker.

Denne lille digitale notatboken fungerer som et emosjonelt kompass . Den hjelper deg med å planlegge en overraskelse, velge den perfekte restauranten eller rett og slett unngå å glemme en viktig detalj. Noen synes selvfølgelig at denne nesten «profesjonelle» måten å uttrykke kjærlighet på er morsom, men bak det noe metodiske aspektet ligger det ofte noe veldig enkelt: ønsket om å gjøre ting bra.

Mens noen kvinner instinktivt registrerer denne informasjonen, foretrekker menn å arkivere den svart-hvitt. Menn er i stand til å memorere Minecraft-juksekoder, men de trenger påminnelser om å registrere bryllupsdatoen sin. De kjenner alternativene til en bilmodell og funksjonene til et gjør-det-selv-verktøy utenat, men de sliter med å huske kjærestens favoritt Disney-film. Hvorfor? Fordi kvinner har blitt betinget til å huske alt, mens menn alltid har vært mer spontane.

Så nei, det er ikke en hemmelig fil verdig en dobbeltagent. Det er rett og slett en moderne måte å si: «Du betyr nok for meg til at jeg kan ta notater.» Og selv om ideen kan virke morsom, tjener den først og fremst som en påminnelse om noe essensielt i enhver historie: små gester taler ofte høyere enn ord.