Hvem er «filogynene», disse mennene med sin forvirrende diskurs om kvinner?

Ved første øyekast er ordet spennende. «Philogyne» betyr bokstavelig talt «å elske kvinner». Likevel har begrepet, bak denne ganske positive definisjonen, fått en helt annen betydning i visse nettområder. Og denne uoverensstemmelsen fortjener nærmere undersøkelse.

Et ord avledet fra sin opprinnelige betydning

Begrepet «philogyny» er avledet fra gammelgresk og kombinerer «philo» (å elske) og «gyné» (kvinne). På papiret kan det nesten virke som det motsatte av kvinnehat. I visse nettsamfunn, spesielt de innenfor maskulinistiske kretser, brukes imidlertid dette ordet nå i en betydning langt fra denne ideen.

Det handler ikke lenger om å «elske kvinner», men snarere om å ta i bruk atferd og diskurser som fortsatt er sentrert rundt et ubalansert syn på kjønnsrelasjoner. Disse gruppene, som i økende grad er synlige på sosiale medier og visse plattformer, utvikler ofte innhold som er kritisk til feministiske fremskritt og fremskritt mot større likestilling.

En logikk om ytelse snarere enn om møte

I disse kretsene forbindes ofte «filogyner» med en veldig spesifikk praksis: å mangedoble interaksjoner med kvinner i offentlige rom. Målet er ikke så mye å skape en ekte forbindelse som å «opptre». Hvor mange kvinner blir kontaktet i løpet av en dag? Hvor mange telefonnumre blir innhentet? Hvor mange avslag blir mottatt? Disse tallene blir indikatorer på suksess.

Denne dynamikken forvandler utvekslingen til en personlig utfordring. Den andre personen blir ikke lenger oppfattet som et individ med egne ønsker, grenser og tempo, men som et skritt på en slags reise som skal fullføres. Det sier seg selv at ideen om et balansert og respektfullt forhold får et slag.

Når tilnærmingen blir påtrengende

Presentert som teknikker for flørting eller selvtillitbygging, kan disse praksisene faktisk være problematiske. Å gjentatte ganger henvende seg til kvinner på gaten, uten å ta hensyn til deres samtykke eller ubehag, kan raskt bli påtrengende. For mange utgjør det en form for hverdagslig trakassering.

Denne typen oppførsel bidrar til å normalisere uønskede interaksjoner i rom der alle skal kunne bevege seg fritt, uten press eller insistering. Fra et kroppspositivt og respektfullt perspektiv fremhever dette et viktig poeng: alle fortjener å få sin plass, sin kropp og sine grenser respektert, uten forhandlinger.

"Trenere" med veløvde taler

Ved siden av disse praksisene finnes det også innholdsskapere som presenterer seg som eksperter på kjærlighetshistorier eller dating. Deres løfte? Å lære deg hvordan du skal «lykkes» i samhandlingene dine. Deres metode? Ofte basert på teknikker, manus eller strategier som skal anvendes.

Bak dette tilsynelatende fokuset på personlig utvikling, er budskapene som formidles noen ganger problematiske. Kvinner kan beskrives på svært generaliserte måter, som om de alle responderte på de samme mekanismene. Kjærlighetshistorier blir da systemer som skal tydes, snarere enn menneskelige utvekslinger bygget på lytting, respekt og samtykke.

En konkurranse mellom menn

I disse miljøene oppfattes også samhandling med kvinner som en form for mannlig konkurranse. «Prestasjoner» sammenlignes, analyseres og noen ganger til og med feires offentlig. Dette skaper et implisitt press: å bevise sin verdi gjennom evnen til å tiltrekke seg kvinnelig oppmerksomhet.

Denne typen dynamikk kan føre til et ganske rigid syn på maskulinitet, der ekstern validering blir sentralt. Motsatt er sunne forhold basert på autentisitet, gjensidig respekt og friheten til å være seg selv, uten press om å prestere.

Et fenomen som avslører nåværende spenninger

Fremveksten av «filogyner» er en del av en bredere kontekst. Trenden mot større likestilling utfordrer visse tradisjonelle normer. Som svar reagerer noen samfunn med tilbaketrekning eller protest, noen ganger karikerer de forholdet mellom menn og kvinner.

Til syvende og sist ligger det bak dette smigrende begrepet en mer kompleks virkelighet. «Filogyner» illustrerer de potensielle fallgruvene når menneskelige relasjoner reduseres til strategier eller ytelse. Og de minner oss implisitt om en avgjørende idé: givende relasjoner er bygget på respekt, samtykke og anerkjennelse av hvert individ i all sin unikhet.