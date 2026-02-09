Fra stolthet til skam: hvorfor det har blitt pinlig å være i et forhold

Å endre sivilstatusen sin på Facebook fra «singel» til «i et forhold» pleide å være nesten et tegn på suksess, til og med en måte å øke populariteten på. Den gang var det å legge ut sukkersøte bilder av seg selv hånd i hånd eller arm i arm den ultimate prestasjonen. Men nå er disse bildene, som drypper av kjærlighet og dokumenterer hele parets liv, mindre synlige i feedene våre, som om det å ha en kjæreste har blitt passé.

Å gjemme kjæresten din i stedet for å vise ham frem

«For å leve lykkelig, lev i det skjulte .» Dette ordtaket har aldri vært mer sant. Tilbake i dagene med jordbærsmakende Vans og MP3-spillere, viste jenter frem partnerne sine som trofeer. De hadde knapt gjort romansen offisiell før de allerede publiserte sukkersøte kjærlighetserklæringer på Facebook-veggene sine. De tagget partnerne sine i eksplisitte innlegg og delte hver eneste utflukt, komplett med sentimentale øyeblikksbilder. Vi så denne småspøkelsen på nært hold og strakte oss praktisk talt etter popcornen. Hele deres tilstedeværelse på sosiale medier dreide seg om kjærestene deres og lignet en saftig telenovela.

Men tidene har forandret seg. I dag higer kvinner etter mer diskresjon. Mens de en gang klistret kjærestens ansikt over hele internett, lar de nå hans tilstedeværelse bli antydet. De roper ikke lenger høylytt «Jeg er i et forhold», de holder til og med denne romantiske virkeligheten for seg selv. De sjeldne glimtene av kjærlighetshistorien deres er begrenset til fingertupper, silhuetter eller en kunstnerisk uskarphet. Det er ikke bare for å beskytte privatlivet sitt at de overskygger partnerne sine, men også for å bevare imaget sitt. Fordi det i 2026 ser ut til at det å være i et par ikke lenger er en kul merkelapp, men et tegn på å være passé.

Kvinner, som er bevisste på sin uavhengighet, ønsker ikke lenger å definere seg selv gjennom partnerne sine, men de ønsker heller ikke å tilegne seg et Bridget Jones-lignende rykte. Med andre ord, de nyter de sosiale fordelene ved å være i et par uten å falle i fellen med å være overdrevent knyttet til sin bedre halvdel. De beveger seg bort fra det stereotype bildet av kvinnen som er besatt av sin bedre halvdel. Journalisten Chante Joseph, som skriver for Vogue UK , har undersøkt hva som tilsvarer en 2.0-versjon av en romantisk boikott.

Mer enn en trend, en sinnstilstand

På bare noen få år har kvinner gått fra den lidenskapelige Juliet til den opprørske Elizabeth Bennet. Langt fra å gjøre sin emosjonelle avhengighet håndgripelig og etterlate spor av den på nettprofilene sine, forblir de forsiktige med sin romantiske informasjon. Journalisten, som avdekket dette mentalitetsskiftet og denne selvsensuren blant par i den digitale tidsalderen, spurte sine 65 000 følgere om det.

Og hvis kvinner blir holdt tilbake med hjerte- emojier og koselige bilder, er det ikke bare for å virke uavhengige eller moderne. Det er også fordi de frykter at skjebnen vil straffe dem for denne utstrømningen av hengivenhet. «Noen fryktet det 'onde øyet', overbevist om at det å vise sin lykke ville provosere frem så intens sjalusi at det til slutt ville ødelegge forholdet deres», forklarer journalisten. Andre forventet også bruddet og den smertefulle oppgaven med å rydde opp på nettet.

Alle disse unnskyldningene skjuler et vanlig, men uuttalt argument: å være sammen med en mann er ikke lenger en gave, men en byrde. Å ha en kjæreste er mer skammelig enn å gå ut med toppen bakvendt på eller tannkrem i munnen. Og dette er ikke radikal feminisme, bare en refleksjon av en dypere tretthet.

Det er mer populært å være singel enn å være i et par.

På videregående var det nesten en velsignelse å ha en kjæreste, en sosial prestasjon. Den vanlige jenta på skolen ble plutselig midtpunktet i gangene, den kule figuren alle forgudet bak skapet sitt. Som om denne tilfeldige kjæresten var en kilde til suksess, som om en jente trengte en mann for å føle seg komplett, til og med levende.

Det er tydelig at «kjæresteeffekten» ikke lenger fungerer. Dessuten er normene i ferd med å snu, til fordel for single kvinner. Disse kvinnene, som en gang ble sett bli gamle alene omgitt av horder av katter, er nå mer misunnelige enn de som sitter fast med partnerne sine. Kanskje fordi de legemliggjør frihet, uavhengighet og selvrespekt – egenskaper som noen ganger går tapt i parlivets vanvidd. I USA er det å leve som et par ikke lenger normen for et økende antall 25- til 34-åringer, som velger å forbli single: antallet deres har doblet seg på et halvt århundre.

Søte, sukkersøte bilder av par får ikke lenger hjerter til å flakse på nettet; de fremkaller kvalme. Denne sentimentale tilbakeholdenheten er nesten symptomatisk. Som om en kjæreste var en (ikke fullt så) søt synd. Paret i seg selv er en lidenskapsdreper.