Forberede argumenter i hodet: denne vanlige mentale refleksen forklart

Før krangler bryter ut offentlig, øver vi på dem i hodene våre som et manus. Vi øver på svarene våre, finpusser argumentene våre og varmer opp til denne verbale sparringen, slik at vi ikke blir tatt på senga når konfrontasjonen endelig skjer. Likevel, når øyeblikket kommer, har vi noen ganger hukommelsestap og må improvisere. Å forutse krangler i et forhold er ikke en triviell refleks, og en sexolog forklarer denne mentale forberedelsen til sammenstøt.

Å forberede argumenter i hodet, en vanlig vane

Det finnes krangler som dukker opp ut av ingenting, og andre som vi simulerer i hodet lenge før de skjer. Det er litt som å varme opp før krangelen. Vi vil ikke at ordene våre skal overgå tankene våre, eller at sinnet vårt skal få oss til å si ting vi angrer på i neste sekund.

Så vi øver på scenen på forhånd, forestiller oss partnerens potensielle reaksjoner og setter i gang et manus verdig kinolerretet. Sett utenfra er det nesten en teaterforestilling eller et anfall av galskap. Hvis vi som barn forteller hverandre imaginære historier fylt med enhjørninger og magiske feer, improviserer vi som voksne falske dialoger mellom oss selv og vår bedre halvdel over noe så trivielt som en rotete klesvaskrutine eller et slurvete husarbeid.

Vi tar oss selv i å snakke med oss selv, repetere argumentene våre, øve på setningene våre som om vi forberedte oss til en stor muntlig eksamen eller skulle delta i en rettssak. Denne svært realistiske øvingen på den forestående konflikten er ikke en «perfeksjonistisk jentevrangforestilling», og det er heller ikke en «psykopat», slik det noen ganger antydes. På TikTok spøker kvinner til og med om denne praksisen, og skriver teksten «Jeg øver på å krangle med kjæresten min» til melodien av Eminems «Rap God». Det er nesten et overgangsrite. Å forberede argumenter i hodet, som en snakkeboble i en tegneserie, har reell verdi for de involverte. Det er en måte å opprettholde kontroll og berolige seg selv på. Innen psykologi er oversettelsen annerledes.

En ubevisst måte å unngå konflikt på

Å forberede argumenter i hodet, selv om de aldri blir noe av, er ikke bare en romantisk komedie-trope. Det er vanlig, spesielt blant kvinner. Det er i hvert fall konklusjonen sexologen Gigi Engle kommer til i Refinery29 . Og nei, det er ikke et tegn på en overaktiv fantasi, men snarere en tendens til å minimere følelser og undertrykke frustrasjoner.

«Noen kvinner lager scenarier og krangler i hodet for å unngå konflikt, fordi vi har lært at disse følelsene bør undertrykkes», påpeker eksperten. Kort sagt foretrekker vi å utspille krangler i hodet og bare løse dem halvhjertet i stedet for å uttrykke dem tydelig til partneren vår. Og det er ikke av frykt for konsekvensene, men snarere fordi vi sier til oss selv at «det er ikke verdt det» eller «jeg overdriver». Det er lettere å gi oss selv innbilte irettesettelser enn å sende dem til den virkelige personen, noen ganger til og med til naborommet.

Men det er også en form for selvsabotasje.

Å forberede argumenter i hodet gir oss en viss makt i øyeblikket, men denne vanen kan raskt slå tilbake. «I heterofile forhold forventes det at vi glatter ut ting», forklarer eksperten. Som et resultat kan vi miste søvn for å myke opp kritikken vår, forberede mildt provoserende åpningsreplikker og forutse partnerens svar. Vi fyller hodene våre med «fantom»-argumenter for å beskytte partneren vår så mye som mulig på den store dagen.

Paradoksalt nok, ved å prioritere partnerens velvære, forsømmer vi vårt eget. Vi holder krisemøter, idémyldrer med venninnene våre for å få andres meninger, og spiller til og med telenovelaer på badet av ren altruisme. Dette er ikke en kjærlighetshandling; det er selvsabotasje.

Når vi mentalt forbereder oss på krangler, blir vi defensive, vi fyrer av fornærmelser, og vi ser for oss verst tenkelige scenario som om det ikke fantes noe annet mulig utfall. Vi tyr til dramatisk tenkning uten å noen gang vurdere et fredelig alternativ, mens det i virkeligheten bare ville være et spørsmål om moden og konstruktiv dialog . Noen ganger forestiller vi oss at vi får overtaket og vinner «hvem har rett»-spillet. Igjen påpeker eksperten at dette ikke er sunt. Hun minner oss om at enhet er bedre enn splittelse.

Å planlegge krangler i hodet kan være kontraproduktivt og gjøre mer skade enn gagn for et forhold. En psykolog intervjuet av Time magazine anbefaler å planlegge krangler i stedet for å surmule i stillhet eller kjefte på hverandre.