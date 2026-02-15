Er overfloden av profiler på datingsider et problem for parforholds stabilitet?

Datingapper gir tilgang til hundrevis av profiler på få minutter. Kan dette inntrykket av konstant overflod svekke forhold når et par først er dannet? Flere vitenskapelige studier kaster lys over denne debatten mellom illusjonen av uendelige alternativer og de skiftende kjærlighetsnormene.

En «kjærlighetsmarkeds»-logikk analysert av forskere

Plattformer som Tinder, Bumble og Meetic er avhengige av prinsippet om å samle profiler filtrert etter kriterier. Denne mekanismen har blitt studert i dybden av psykologen Eli Finkel og kollegene hans.

I en analyse publisert i Psychological Science in the Public Interest forklarer forskere at datingsider forvandler søken etter kjærlighet til en utvelgelsesprosess som kan sammenlignes med et marked strukturert av algoritmiske filtre. Ifølge dem kan eksponering for et stort antall alternativer endre hvordan individer vurderer potensielle partnere og forsterke ideen om at det alltid finnes et mer passende alternativ.

Valgets paradoks: for mange alternativer, mindre tilfredshet?

Konseptet «valgparadokset», utviklet av psykologen Barry Schwartz, antyder at en multiplikasjon av alternativer kan redusere tilfredshet og øke beslutningsangst.

Anvendt på nettdating kan dette fenomenet forklare hvorfor noen sliter med å forplikte seg til et langsiktig forhold. Bevisstheten om et stort antall tilgjengelige profiler kan fremme ideen om at en potensielt «bedre» partner fortsatt er innen rekkevidde. Det er viktig å merke seg at dette konseptet ikke er spesifikt for datingapper, men det brukes jevnlig av forskere for å analysere effektene deres.

Er engasjementet virkelig svekket?

Noe forskning viser at rett og slett det å bli eksponert for alternativer kan påvirke hvordan vi oppfatter den utfoldende historien. En studie publisert i Computers in Human Behavior undersøker dynamikken i appbaserte møter. Den fremhever viktigheten av kommunikasjon og overgangen til offline-interaksjoner for å opprettholde en sterk forbindelse. Forskerne indikerer at bruken – ikke selve verktøyet – i stor grad bestemmer kvaliteten på forholdet.

Forskerne konkluderer ikke med at mangfoldet av profiler mekanisk fører til brudd, men de fremhever den sentrale rollen til atferden som brukerne tar i bruk.

Er par som dannes på nett mindre stabile?

I motsetning til noen forutinntatte oppfatninger, viser ikke tilgjengelige data at par som møttes på nettet er mer sårbare.

En storstilt studie analyserte over 19 000 ekteskap i USA. Resultatene indikerer at par som møttes på nettet rapporterte sammenlignbare – eller til og med litt høyere – nivåer av tilfredshet enn de som møttes utenfor nettet, samt en litt lavere separasjonsrate på studietidspunktet. Disse dataene tyder på at måten man møtes på ikke i seg selv er en faktor i ekteskapelig sårbarhet.

Trivialiseringen av datingapper

Bruken av digitale plattformer har blitt utbredt de siste årene. Ifølge Pew Research Center rapporterte omtrent 30 % av amerikanske voksne i 2020 at de hadde brukt en datingapp eller et nettsted.

Rapporten fremhever at selv om noen opplevelser er negative (trakassering, upassende oppførsel), beskriver et flertall av brukerne den generelle opplevelsen som positiv eller nøytral. Denne normaliseringen bidrar til å integrere nettdating i moderne romantiske forhold, uten nødvendigvis å antyde økt ustabilitet.

Illusjonen av overflod, en psykologisk snarere enn en strukturell faktor

Forskningen er enig om ett punkt: overfloden av profiler kan påvirke oppfatningen av alternativer, men det fører ikke automatisk til en svekkelse av relasjoner. Følgende faktorer spiller en avgjørende rolle:

klarhet i relasjonelle intensjoner

kommunikasjon rundt eksklusivitet

emosjonell investering

kompatibilitet og fellesprosjekter

Med andre ord fungerer applikasjonen som et verktøy. Relasjonsdynamikk avhenger først og fremst av partnernes atferd og forventninger.

Mellom valgfrihet og forpliktelse

Spredningen av profiler kan skape et inntrykk av uendelige muligheter, noe som potensielt kan føre til vedvarende ubesluttsomhet hos noen. Tilgjengelige vitenskapelige data viser imidlertid ikke at par dannet gjennom datingapper er mindre stabile. Styrken til et forhold hviler først og fremst på mellommenneskelige faktorer: tillit, kommunikasjon og gjensidig forpliktelse. Datingapper forandrer hvordan folk knytter kontakter, men de bestemmer ikke i seg selv stabiliteten i et forhold.

I et miljø der alternativene virker mange, er evnen til å velge og investere fortsatt den virkelige utfordringen i moderne romantiske forhold.