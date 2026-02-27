I Kina gjør en ny datingtrend ekser til «referanser»

Hva om eksen din ble din beste anbefaling? I Kina er det en overraskende trend som rister opp ned på datingreglene: Single anbefaler eksene sine som om de var et talent som skulle rekrutteres. En ukonvensjonell idé, men en som avslører en ny måte å se på kjærlighet.

Eksene presentert som kandidater … for lykke

På kinesiske sosiale medier gjenopplever noen unge voksne brudd med en utpreget kreativ teft. Etter en minnelig separasjon legger de ut en «profil» av sin tidligere partner for å hjelpe dem med å finne kjærligheten igjen. Alder, høyde, yrke, lidenskaper, personlighetstrekk, tiltalende egenskaper og sjarmerende små «feil»: alt er inkludert. Årsakene til bruddet er også detaljert, ofte med åpenhjertighet og vennlighet. Langdistanseforhold, forskjellige livsplaner, ufullkommen timing ... ingenting dramatisk, rett og slett en inkompatibilitet.

Initiativet skal visstnok ha fått momentum etter at en internettbruker spøkefullt ba om en «intern anbefaling» for å finne en kjæreste, ved bruk av fagspråk. Svært raskt ble andre brukere med. Resultatet: ekser presenterte seg som seriøse kandidater, med en tone som svingte mellom selvironisk innstilling og et genuint ønske om å hjelpe.

En sentimental CV, kinesisk stil

Noen innlegg ligner veritable kjærlighets-CV-er. Strukturerte seksjoner, sted, fødselsår, yrke, personlighet, interesser ... alt omhyggelig skrevet. Enda mer originalt: «erfaringsrapporter» basert på flere års forhold. En subtil måte å si: «Jeg kjenner ham/henne godt, jeg kan gå god for hans/hennes pålitelighet.» Den tidligere partneren blir dermed en slags moralsk garantist, i stand til å bevitne den andres vennlighet, lojalitet eller stabilitet.

I en verden der bilder ofte filtreres, pyntes og iscenesettes, er denne åpenheten tiltalende. Du står ikke lenger overfor en enkel, flatterende beskrivelse, men et eksternt, nyansert og menneskelig perspektiv.

Et svar på datingapp-tretthet

Bak den lekne fasaden ligger en dypere virkelighet: en viss tretthet med datingapper. Mange single uttrykker mistillit til «for perfekte» profiler, forskjønnet informasjon eller skuffende opplevelser. I denne sammenhengen blir en eks en kilde til informasjon som oppfattes som mer autentisk. Tross alt, hvem kan bedre enn noen som har delt noens liv snakke om sine lytteferdigheter, evner til konfliktløsning eller evne til å forplikte seg?

Noen beretninger antyder til og med at forhold har blomstret takket være disse anbefalingene. Internettbrukere rapporterer at de kontaktet en tidligere partner de «verifiserte» på nettet og oppdaget en ekte kompatibilitet. Bevis på at kjærlighet noen ganger kan begynne med enkel jungeltelegrafen ... versjon 2.0.

Mellom humor, selvironikk og et velvillig blikk

Dette fenomenet er også tiltalende på grunn av tonen. Mange beskriver eksene sine humoristisk, noen ganger som «brukte gjenstander», og hentyder til en lett «emosjonell slitasje» med et vitende blunk. Utover vitsene dukker det opp et mer kroppspositivt budskap: hver person presenteres i sin unike form, med sine styrker og sårbarheter. Vennlighet, følsomhet, utholdenhet og generøsitet verdsettes. Feil blir ikke demonisert; de blir menneskelige egenskaper, kontekstuelle, noen ganger rett og slett uforenlige med et bestemt forhold.

Denne tilnærmingen minner oss om at slutten på et forhold ikke betyr at noen «ikke er verdt noe». Tvert imot: du kan være en fantastisk person og ikke være en god match for noen på et bestemt tidspunkt. Dette reduserer ikke verdien din på noen måte.

En ny måte å se på brudd

For å anbefale en eks er en fredelig separasjon nødvendig. Denne trenden fremhever et interessant skifte: brudd blir ikke lenger nødvendigvis sett på som dramatiske fiaskoer, men snarere som en erkjennelse av uforenelighet. Det er mulig å sette dypt pris på noen, anerkjenne deres egenskaper og akseptere at veier skilles. Dette mer modne og mindre skyldfølende perspektivet åpner døren for en annen tolkning av kjærlighetshistorier: du lærer, du utvikler deg, du vokser.

Det gjenstår å se om denne praksisen vil bli et varig fenomen eller forbli en viral trend. Én ting er sikkert: ved å forvandle ekser til «rollemodeller» omdefinerer disse unge kineserne reglene for datingspillet. Mellom pragmatisme og ironi reiser de et avgjørende spørsmål: I en verden mettet av idealiserte bilder, er ikke tillit den nye luksusen i hjertesaker?