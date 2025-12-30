«Tinselling», dette nye begrepet som fremhever en giftig dynamikk mellom to personer

Høytiden har en unik evne: den vekker både ømme følelser og skjulte spenninger. Familiesammenkomster, venner rundt bordet, tradisjoner å hedre ... alt ser ut til å oppmuntre par til å projisere et forent, nært og strålende image. Selv om det betyr å tilsløre virkeligheten. Dette er nettopp mekanismen som beskrives av begrepet «tinselling», et konsept som kaster lys over en relasjonell dynamikk som er like utbredt som den sjelden blir stilt spørsmål ved.

Tinselling: når paret blir et utstillingsvindu

Begrepet ble popularisert av Tina Wilson , en forholdsekspert og grunnlegger av appen Wingman. Prinsippet? Å skape illusjonen om at alt er bra i forholdet, spesielt offentlig, mens det finnes svært reelle sårbarheter bak kulissene. Som et vakkert pyntet juletre som allerede er litt tørt inni, består blikkspill i å pynte på det ytre for å unngå å konfrontere den indre uroen.

I praksis kan du kanskje kjenne deg igjen hvis du bagatelliserer uenigheter foran dine kjære, nøye unngår visse «sensitive» temaer, eller spiller den perfekte duoen for å opprettholde et betryggende image. Dette er ikke manipulasjon, og det er heller ikke mangel på kjærlighet; det er ofte en emosjonell beskyttelsesstrategi, noen ganger ubevisst.

Hvorfor faller så mange par inn i dette mønsteret?

Sosialt press veier tungt. Høytiden er full av uuttalte forventninger: lykke, samhørighet og menneskelig varme. I denne idealiserte settingen kan det virke upassende, til og med skammelig, å innrømme at forholdet går gjennom en tøff periode. Som et resultat foretrekker mange å sette følelsene sine på vent «til det blåser over».

Ifølge flere undersøkelser innrømmer en betydelig andel par at de pynter på historien sin under familiesammenkomster, av frykt for å skuffe, bekymre seg eller motta negative kommentarer. Denne emosjonelle kamuflasjen kommer imidlertid med en kostnad: ved å stadig unngå problemet utsetter du nødvendige samtaler og lar frustrasjonene gro.

De lumske effektene av en «fasade av harmoni»

Å late som om alt er bra løser ingenting. Tvert imot kan det øke gapet mellom det du viser og det du føler. Denne dissonansen skaper stress, emosjonell utmattelse og noen ganger en følelse av isolasjon, selv i et forhold.

I det lange løp kan tinselling svekke tillit og fremme emosjonell distanse. Uuttalte problemer hoper seg opp, fysisk spenning bygger seg opp, og følelser blir undertrykt. Et sunt forhold er imidlertid ikke et uten konflikt; det er et der man kan navigere konflikter sammen, med respekt og aktiv lytting. Følelsene, behovene og grensene deres er legitime. De fortjener plass, ikke å bli feid under teppet.

Hvordan komme seg ut av blikkselgeri uten å sprenge alt i luften

Det første steget er å være snill mot deg selv og forholdet ditt. Å erkjenne at alt ikke er perfekt, reduserer ikke din egen verdi eller verdien av forholdet. Faktisk er det ofte et tegn på emosjonell modenhet.

Fagfolk anbefaler å velge et stille øyeblikk – ofte etter høytiden – for å åpne en dialog. Ikke for å anklage, men for å dele: hva som tynger deg, hva som mangler, hva som kan endres. Å sette ærlige ord på følelsene dine styrker den emosjonelle intimiteten og lar deg gjenopprette kontakten, kropp og hjerte, i et mer autentisk rom.

Til syvende og sist handler det ikke om å gi opp glede eller samhørighet, men om å akseptere at et levende par er et ekte, uperfekt og utviklende par. Og det er nettopp denne autentisiteten som gjør et forhold dypt vakkert, sterkt og berikende.