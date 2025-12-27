Er det virkelig mer sannsynlig at barn av skilte foreldre skiller seg? Tallene taler for seg selv.

Hvis du nettopp har giftet deg, frykter du kanskje at ekteskapet ditt vil ende like dårlig som foreldrenes. Du er redd for å etterligne feilene deres og bryte kjærlighetspakten dere nettopp inngikk. Dette scenariet er ikke umulig. Psykologer tilbyr imidlertid beroligende råd: foreldrenes kaotiske kjærlighetsliv har ikke så mye innflytelse på ditt.

En teori snarere enn en virkelighet

I de første årene misunner vi nesten barn av skilte foreldre og husker bare fordelene: de får dobbelt så mange gaver til jul, de feirer bursdagen sin to ganger, kort sagt, de opplever alt to ganger. Imidlertid kan ikke de som er mest direkte berørt si det samme. En skilsmisse , selv når den er minnelig og gjensidig avtalt, setter alltid sine spor hos de som er vitne til den. Barn lider og utholder situasjonen uten å kunne si sin mening. Fremfor alt, når de når voksen alder, prøver de å ikke gjenta det de opplevde og å leve lykkelige romantiske liv.

De går i terapi for å komme til bunns i kjærlighetshistorien sin og finne ut om de er disponert for skilsmisse. Hvis du er et av de barna som byttet hjem annenhver uke og ubevisst spilte rollen som ekteskapelig mekler, er du absolutt redd for at ekteskapet ditt skal mislykkes. I lang tid trodde psykologer at foreldres tidligere forhold kunne påvirke barnas nåværende romanser. Dette er imidlertid mer en populær teori enn en absolutt sannhet.

I flere tiår trodde alle på ordtaket om at «barn av skilte foreldre, mislykkede ekteskap». Dette viser seg imidlertid å være stort sett feil. Disse barna har kanskje ikke hatt de beste rollemodellene eller det sunneste grunnlaget, men de er ikke alle dømt til en emosjonell katastrofe. «En skilsmisse er en del av livet; det er et brudd i tilknytningen, det er vanskelig, det forstyrrer barnets betryggende daglige rutine, men hvis foreldrenes forhold fortsetter på en positiv måte, er det ikke traumatisk for barnet», forklarer psykiater og psykoanalytiker Marie-France Hirigoyen på France Inter radio.

Hva tallene egentlig sier

Lider barn av skilte foreldre samme skjebne som foreldrene sine, og må de bryte løftet om evig liv? Statistikk tyder på noe annet. Ifølge en analyse basert på data fra General Social Survey, et amerikansk meningsmålingsinstitutt, halverte generasjonsoverføringen av skilsmisse med halvparten mellom 1972 og 1996. Dette er et overraskende funn gitt økningen i skilsmisser siden 1970-tallet.

Disse tallene må selvsagt preges, siden ekteskap ikke lenger er automatisk og ikke lenger en primær faktor i pars planer. Mens ekteskap for eldre generasjoner nærmest var et overgangsrite, foretrekker unge mennesker samboerskap eller alternativet til et registrert partnerskap.

Barn av skilte foreldre har ikke større risiko, men de kan sabotere romansen sin uten å innse det. «De utvikler hyperårvåkenhet overfor problemer som kan føre til denne situasjonen. De frykter at det ikke vil vare. Dette kan være svekkende på daglig basis», forklarer Gérard Poussin, en klinisk psykolog intervjuet av 20 Minutes .

Skilsmisse blir stadig mer akseptert.

Skilsmisse blir ikke lenger sett på som uunngåelig; det er nesten vanlig. Mens skilsmisse ikke engang var et alternativ for våre forfedre, er det for unge mennesker nå bare nok en unnskyldning for å feste. Med fremveksten av « skilsmissefester », disse feiringene etter brudd med «takk, neste» -lagkaker og «nylig skilt» -skjerf, har skilsmisse ikke blitt noe mer enn en enkel formalitet.

Kort sagt, barn av skilte foreldre bekymrer seg ikke lenger for sin romantiske fremtid og ser på skilsmisse som en løsning snarere enn et nederlag. Noe som faktisk er ganske positivt. Jo mindre du tenker på det, desto mindre sannsynlig er det at det skjer (de med en rent rasjonell tankegang bør være forsiktige).