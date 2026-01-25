Gesten til denne 81 år gamle bestemoren for barnebarnet sitt rører internettbrukere

Sue Jacquot, en 81 år gammel amerikansk bestemor fra Arizona, begynte å spille Minecraft for å støtte barnebarnet Jack økonomisk, som lider av en sjelden form for sarkom. YouTube-kanalen hennes, «GrammaCrackers», eksploderte i popularitet og fikk 400 000 abonnenter på to måneder, samtidig som hun genererte inntekter og donasjoner som bidrar til å lette barnebarnets medisinske utgifter.

Oppdage spilling gjennom familiekjærlighet

Sue Jacquot, en Minecraft-fan som ble introdusert for sporten av barnebarna sine en sommer, opprettet GrammaCrackers-kanalen sin for to måneder siden for å samle inn penger til Jacks behandling for muskel- og vevskreft. Hennes engasjerende personlighet og ekte entusiasme trollbandt publikummet hennes umiddelbart: partnerskap, skyhøye synspunkter og et enormt fellesskap ble etablert i løpet av uker.

En kjede som eksploderer og redder liv

På under 60 dager nådde GrammaCrackers 400 000 abonnenter og genererte annonseinntekter som gikk direkte til Jacks omsorg. En GoFundMe-kampanje, lenket i hver videobeskrivelse, samlet inn nesten 49 000 dollar (42 000 euro). Denne virale suksessen forvandlet en vanlig bestemor til et ekte spillikon, og rørte millioner av internettbrukere med sin besluttsomhet.

Rørende reaksjoner fra familien

Austin, Jacks eldre bror, vitner om virkningen: «Ord kan ikke uttrykke vår takknemlighet. Din generøsitet letter byrden av medisinske utgifter i denne usikre tiden.» Sue, forbløffet, erklærer til kameraet: «Hjelpen din er rett og slett utrolig. Jeg kan ikke forstå hva du driver med.» En fersk direktestrømming der Jack besøker Minecraft-kreasjonen sin blir et rørende øyeblikk av kontakt.

Kjærlighet mellom generasjoner seirer på internett

Denne historien går utover bare spillsuksess: en 81 år gammel bestemor mestrer YouTube, forener et globalt fellesskap og redder barnebarnet sitt gjennom sin nyvunne lidenskap. Denne historien minner oss om den ekstraordinære kraften til sosiale medier når de tjener ekte og rørende menneskelige saker.

Avslutningsvis illustrerer Sue Jacquots historie på en kraftfull måte at solidaritet og familiekjærlighet kan overskride generasjoner og teknologi. Ved å forvandle en enkel lidenskap til en enorm støtte, beviser denne bestemoren at hjertet, langt mer enn alder, er den sanne drivkraften bak de største menneskelige revolusjonene.