Beviser at du er «i live»: den merkelige suksessen til en kinesisk app

Det er en app med et ganske forvirrende navn: Are You Dead? Den ble lansert i Kina i mai 2025, og har tiltrukket seg millioner av brukere – unge, yrkesaktive og pensjonister – som er tiltrukket av løftet: å bekrefte til sine kjære hver dag at de fortsatt er i live. Slik fungerer det: et klikk på en grønn knapp utsmykket med et lite spøkelse er alt som skal til for å signalisere at alt er i orden. Hvis dette glemmes i to dager, sendes en varselmelding til en registrert nødkontakt.

En oppfinnelse født av «tilkoblet ensomhet»

«Are You Dead?», også kjent som «Demumu», ble solgt for rundt én euro og steg raskt til topps på listene over betalte nedlastinger i kinesiske appbutikker. Utover ren nysgjerrighet dekker den et dypt behov: å bryte isolasjonen i et samfunn der det å bo alene er i ferd med å bli normen.

Bak denne ideen står tre unge kinesiske utviklere i trettiårene, ivrige etter å «tilby en teknologisk løsning på økende ensomhet». Landet opplever rask aldring og massiv urbanisering, noe som etterlater millioner av mennesker isolert, langt fra familiene sine. Ifølge Global Times vil mer enn 30 % av kinesiske borgere bo alene innen 2030.

Appen appellerer til et mye bredere publikum enn bare eldre: studenter, byarbeidere og selverklærte single tar den i bruk som et «verktøy for emosjonell trygghet». Den gir en illusjon av en forbindelse, om enn minimal, i en hypertilkoblet verden der kommunikasjonen paradoksalt nok ser ut til å være i ferd med å smuldre. Fenomenet krysser nå grenser: «Demumu» er allerede blant de mest nedlastede betalte appene i USA, Australia og Spania.

Når teknologi invaderer privatlivet vårt

Dette konseptet reiser imidlertid etiske og sosiale spørsmål. Er det virkelig nødvendig å bruke en app for å bevise at vi fortsatt eksisterer? «Are You Dead?»-appen gjenspeiler både den moderne angsten for isolasjon og det nesten livsviktige behovet for å bli gjenkjent, sett og anerkjent. Mens noen ser det som «et betryggende og nyttig verktøy», fordømmer andre det som «et sykelig forhold til menneskelig tilstedeværelse». Denne «digitaliseringen av livsviktig kontakt» ser ut til å erstatte direkte utvekslinger med en enkel mekanisk interaksjon: et daglig klikk for å si «Jeg er fortsatt her».

Under forkledningen som en særegen dings avslører «Are You Dead?» en mye dypere virkelighet: moderne ensomhet, forverret av tempoet i storbyene og svekkelsen av familiebånd. Denne globale suksessen viser hvordan teknologien forsøker – om enn ufullkomment – å fylle dette følelsesmessige tomrommet. Det gjenstår å se om disse verktøyene i fremtiden virkelig vil bringe oss nærmere hverandre ... eller om de bare vil bekrefte at vi fortsatt puster alene, bak skjermene våre.