«Jeg begynte med klassisk dans som 37-åring»: historien hennes utfordrer forutinntatte meninger

På Instagram delte innholdsskaperen @leblogdeneroli nylig en video som resonnerte med tusenvis av mennesker. I den sees hun i trikot og tåspisssko, mens hun praktiserer en disiplin som ofte forbindes med «ungdom»: klassisk ballett. Som 37-åring betror hun seg i en voiceover: «Jeg trodde jeg aldri ville bli bedre.» Denne meldingen resonnerte med mange kvinner som, i likhet med henne, har begravd barndomsdrømmer under vekten av år, forpliktelser eller andres dom.

Å forsone nåtiden med den lille jenta hun en gang var

I sin nettbaserte tilstedeværelse veksler @leblogdeneroli bilder av dansetimene sine med bilder av seg selv som barn, i tutu, tydelig lidenskapelig. Hun skriver: «Vi driver med klassisk dans», som om hun henvender seg til sitt yngre jeg. Denne ømme og oppriktige presentasjonen fremkaller et universelt tema: forsoning med fortiden, ømhet overfor sitt indre barn og retten til å gjenopplive lenge glemte lidenskaper.

Å begynne med klassisk dans som voksen er ikke bare en aktivitet: det er en handling av selvtillit, en tilbakevending til en form for letthet, personlig uttrykk, noen ganger til og med helbredelse.

Klassisk dans, ikke bare for barn

Vitnesbyrdet til @leblogdeneroli motsier en fortsatt dypt forankret idé: at klassisk dans «ikke lenger er noe for oss» etter en viss alder. Gjennom videoene sine viser hun at læring er mulig, selv senere i livet, og at det kan være en kilde til glede og selvutvikling, uten målet om profesjonell prestasjon.

I Frankrike tilbyr et økende antall danseskoler nå klasser spesielt for voksne nybegynnere. Motivasjonene er varierte: å gjenoppta en kunstnerisk aktivitet, å jobbe med holdning og fleksibilitet, eller rett og slett å oppfylle en gammel drøm. Hindringene er imidlertid ofte psykologiske: frykt for å bli dømt, følelsen av å være «for gammel» eller troen på at man aldri vil nå det nødvendige nivået. Historien om @leblogdeneroli demonterer disse barrierene forsiktig og oppriktig.

Et inspirerende budskap for alle som tviler.

I kommentarene på kanalen hennes identifiserer mange kvinner seg med reisen hennes. Noen deler sine egne erfaringer, mens andre innrømmer at de aldri turte å ta steget. Denne typen innhold, langt unna det som kreves av ytelse eller utseende, fremhever en ny form for kvinnelig myndiggjøring: en som verken er basert på perfeksjon eller evig ungdom, men på valgfrihet. Å våge, selv senere i livet. Å tillate seg selv å starte, å gjøre feil, å starte på nytt. Som 37-åring eller 57-åring (eller eldre). Budskapet er klart: det er aldri for sent å gjenopprette kontakten med det som virkelig inspirerer deg.

En invitasjon til å gjenopprette kontakten med seg selv

Denne historien handler ikke bare om en kvinne som starter med klassisk dans. Den handler også om en kvinne som lytter til seg selv og skaper rom for sin indre reise. Gjennom dans prøver ikke @leblogdeneroli å ta igjen tapt tid. Hun forvandler den. Og for mange åpner denne tilnærmingen en dør som blir et rom de kan gå gjennom: ta sangtimer, begynne å tegne igjen, lære å spille et instrument, eller rett og slett komme i bevegelse igjen, for seg selv. Fordi det aldri er for sent å være i fred med seg selv.

Til syvende og sist minner @leblogdenerolis reise oss om at livet er fullt av andre sjanser og nye begynnelser, uansett alder. Historien hennes oppfordrer alle til å revurdere grensene de setter for seg selv og tillate seg selv å drømme, skape og utforske, uten å være begrenset av normer eller statistikk.